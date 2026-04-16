Bando Project Work della Camera di Commercio di Varese: fondi per nove progetti tra scuole e imprese

Mettere in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro per trasformare la teoria in pratica. Parte con questo obiettivo la quinta edizione del bando “Project Work”, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese che punta a rivoluzionare il concetto di alternanza. Non più semplici tirocini passivi, ma veri e propri percorsi di co-progettazione dove gruppi di almeno cinque studenti lavorano fianco a fianco con le aziende per realizzare prodotti o servizi concreti, pronti per il mercato.

Oltre il tirocinio: l’efficacia del modello

Nelle prime quattro edizioni il bando ha già dato prova della sua validità, sostenendo con successo 43 partenariati tra istituti scolastici e realtà produttive. La versatilità del modello è uno dei suoi punti di forza: i progetti finanziati finora hanno toccato ogni ambito dell’economia locale, dall’agricoltura alla manifattura, passando per il commercio e i servizi, fino ai settori ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di un’opportunità a doppio senso: i giovani si misurano con sfide reali, mentre le imprese possono attingere alla freschezza e alle nuove competenze digitali delle nuove generazioni.

Risorse e requisiti per le imprese varesine

Per questa nuova tornata, la Camera di Commercio ha stanziato un fondo totale di 45.000 euro. Le risorse verranno assegnate a nove progetti selezionati, ciascuno dei quali riceverà un contributo a fondo perduto di 5.000 euro. La maggior parte del finanziamento sarà destinata alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Varese, mentre una quota sarà riservata alle scuole e agli studenti come riconoscimento per il lavoro svolto. Per partecipare, le aziende devono essere iscritte al Registro nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

Tempi e modalità di partecipazione

I progetti che otterranno il finanziamento dovranno prevedere un impegno di almeno 60 ore per ciascuno studente coinvolto, con una parte consistente dell’attività da svolgere direttamente all’interno dei reparti aziendali. Il periodo di riferimento per la realizzazione delle idee va da settembre 2026 fino ad agosto 2027. Le realtà interessate non hanno molto tempo per candidarsi: le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online, tramite la piattaforma telematica ReStart, entro e non oltre il 30 giugno 2026.

L’importanza della figura del tutor

Elemento centrale del bando è la collaborazione tra i tutor: ogni gruppo di lavoro sarà infatti guidato sia da un referente scolastico che da un tutor aziendale. Questa sinergia garantisce che il progetto abbia un valore educativo per i ragazzi e, allo stesso tempo, risponda alle esigenze operative dell’impresa. «L’iniziativa punta a superare il modello tradizionale del tirocinio – spiegano dalla Camera di Commercio – favorendo un incontro autentico tra la creatività degli studenti e l’esperienza dei professionisti del territorio».

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