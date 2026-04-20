Barca bloccata nella corsia degli idrovolanti sul lago di Como: provvidenziale l’intervento delle Fiamme Gialle

Un intervento provvidenziale dei finanzieri ha evitato il peggio nelle acque antistanti il capoluogo lariano, dove un’imbarcazione in avaria stava rischiando di entrare in collisione con i velivoli dell’idroscalo. La Guardia di Finanza di Como ha tratto in salvo due diportisti rimasti bloccati proprio lungo la rotta di decollo e atterraggio degli idrovolanti, un punto particolarmente sensibile per la navigazione e la sicurezza aerea.

L’allarme nell’area dell’idroscalo

Durante un consueto pattugliamento avvenuto sabato 18 aprile, una vedetta della Stazione Navale della Guardia di Finanza ha notato un natante con a bordo due persone che appariva immobile in una zona critica. Il mezzo nautico aveva subito un improvviso guasto al motore che lo aveva reso ingovernabile, facendolo finire pericolosamente all’interno della corsia riservata alle operazioni dell’idroscalo internazionale di Como.

La situazione è apparsa subito tesa: un idrovolante, in fase di ammaraggio, è sceso a pochi metri di distanza dall’unità in avaria. La presenza del piccolo scafo proprio sulle traiettorie di volo rappresentava un rischio concreto per l’incolumità dei diportisti e dei piloti.

Il traino in sicurezza e il soccorso

I militari hanno raggiunto immediatamente l’imbarcazione per verificare le condizioni delle persone a bordo, che fortunatamente non hanno riportato ferite ma erano visibilmente preoccupate per la posizione in cui si trovavano. Dopo aver accertato che il motore non poteva essere riavviato nemmeno con le procedure di emergenza, i finanzieri hanno proceduto con le manovre di assistenza.

«I finanzieri hanno rimorchiato l’unità all’esterno della fascia di avvicinamento e decollo dell’idroscalo – spiegano dal Comando – e hanno provveduto alla sua messa in sicurezza». L’operazione ha permesso di liberare rapidamente lo specchio d’acqua necessario per la ripresa in sicurezza dei voli, trainando il mezzo lontano dal pericolo.

Il controllo del territorio nel fine settimana

L’episodio si inserisce nel quadro di un potenziamento dei servizi di vigilanza sulle acque del Lario, che vede il Servizio Navale delle Fiamme Gialle impegnato costantemente, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della navigazione, il rispetto delle regole e la tutela dell’ordine pubblico su tutto il bacino lacustre.

L’attività della Guardia di Finanza sul lago non si limita al contrasto degli illeciti, ma ricopre un ruolo fondamentale anche nella prevenzione e nel soccorso. La presenza quotidiana delle vedette assicura infatti un presidio operativo capace di intervenire prontamente in caso di avarie, incidenti o situazioni di emergenza che possano mettere a rischio la vita umana.