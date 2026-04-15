Bardello con Malgesso e Bregano, prorogata l’accensione del riscaldamento fino al 15 maggio
Con un’ordinanza del 14 aprile viene estesa la possibilità di utilizzare il riscaldamento per un massimo di sei ore al giorno nella fascia tra le 6 e le 21
A Bardello con Malgesso e Bregano il riscaldamento potrà restare acceso ancora per alcune settimane. Con un’ordinanza firmata il 14 aprile 2026, il sindaco ha disposto la proroga dell’accensione degli impianti termici fino al 15 maggio.
Proroga fino a metà maggio
Il provvedimento consente l’utilizzo del riscaldamento per un massimo di 6 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 21. Si tratta di una deroga rispetto ai limiti ordinari previsti per la zona climatica “E”, giustificata dal perdurare di condizioni climatiche non ancora pienamente primaverili.
Le modalità
La proroga stabilisce inoltre che il funzionamento non possa superare il 50% dell’orario massimo normalmente consentito. L’obiettivo è garantire comfort abitativo ai cittadini, mantenendo comunque un’attenzione ai consumi energetici.
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sull’albo pretorio online del Comune.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.