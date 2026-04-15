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Bardello con Malgesso e Bregano, prorogata l’accensione del riscaldamento fino al 15 maggio

Con un’ordinanza del 14 aprile viene estesa la possibilità di utilizzare il riscaldamento per un massimo di sei ore al giorno nella fascia tra le 6 e le 21

riscaldamento

A Bardello con Malgesso e Bregano il riscaldamento potrà restare acceso ancora per alcune settimane. Con un’ordinanza firmata il 14 aprile 2026, il sindaco ha disposto la proroga dell’accensione degli impianti termici fino al 15 maggio.

Proroga fino a metà maggio

Il provvedimento consente l’utilizzo del riscaldamento per un massimo di 6 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 21. Si tratta di una deroga rispetto ai limiti ordinari previsti per la zona climatica “E”, giustificata dal perdurare di condizioni climatiche non ancora pienamente primaverili.

Le modalità

La proroga stabilisce inoltre che il funzionamento non possa superare il 50% dell’orario massimo normalmente consentito. L’obiettivo è garantire comfort abitativo ai cittadini, mantenendo comunque un’attenzione ai consumi energetici.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sull’albo pretorio online del Comune.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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