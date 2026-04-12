Basaglia e la Repubblica dei matti: il racconto di una rivoluzione al festival Chora Volume 3

Domenica 12 aprile, al festival Chora Volume 3 di Milano, Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno portato in scena una delle storie più potenti della storia italiana recente: la rivoluzione di Franco Basaglia e la fine dei manicomi.

In un live con suoni e immagini — anteprima della quarta stagione del podcast «Qui si fa l’Italia» — il pubblico è stato accompagnato dentro il racconto dell’uomo che ha cambiato per sempre la cura della salute mentale in Italia.

Tutto comincia il 16 novembre 1961, quando Franco Basaglia, 37 anni, varca per la prima volta il cancello dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, di cui è appena diventato direttore.

Dentro trova 600 persone recluse: rasate, stentate, alcune legate al letto, altre in camicia di forza. Il registro delle contenzioni, il libro su cui si annotavano i nomi di chi aveva passato la notte legato, gli viene consegnato per la firma. Basaglia si ferma un istante. Poi dice: «Io non lo firmo». Da quel gesto nasce una rivoluzione. Basaglia abolisce le contenzioni, mette fine alla psicochirurgia, introduce i moderni psicofarmaci, restringe l’uso dell’elettroshock. Ai medici toglie il camice bianco, ai pazienti restituisce i vestiti, i loro, scelti da loro. Piccoli gesti che hanno una portata enorme: restituire identità a chi era stato ridotto a cosa.

La storia si intreccia col Sessantotto, con le occupazioni delle università, con la contestazione radicale di ogni istituzione di controllo. Il libro di Basaglia «Che cos’è la psichiatria», uscito nel 1967, diventa un bestseller da 60.000 copie. Pier Paolo Pasolini lo intervista. Le fotografie di Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati mostrano all’Italia cosa accade davvero dentro i manicomi.

A Trieste, dove Basaglia si trasferisce nel 1973, la rivoluzione si fa ancora più radicale. Il simbolo di quegli anni è Marco Cavallo: un enorme cavallo di cartapesta azzurra, costruito insieme da pazienti e artisti, che il 25 febbraio 1973 sfonda il cancello del manicomio di San Giovanni, cancello che Basaglia fa abbattere per farlo passare, e percorre le strade della città, seguito da centinaia di internati, medici, infermieri e cittadini. Il manicomio che esce dalla sua gabbia. La legge 180, approvata il 10 maggio 1978 e passata alla storia come legge Basaglia, sancisce la fine dei manicomi italiani. Ma la sua approvazione coincide con uno dei momenti più bui della Repubblica: il giorno prima viene ritrovato il corpo di Aldo Moro.

Tra il lutto del paese, la notizia dell’abolizione dei manicomi occupa appena qualche trafiletto nelle pagine interne dei giornali. Franco Basaglia muore il 29 agosto 1980, a 56 anni, nella sua Venezia.

Gli ospedali psichiatrici saranno definitivamente aboliti solo nel 1999. Ma il modello che ha lasciato, una psichiatria fondata sui diritti, sulla cura della persona, sul rifiuto dell’esclusione, continua a orientare il lavoro di chi si occupa di salute mentale. «Non lo so dove voglio arrivare», rispondeva Basaglia agli infermieri che gli chiedevano cosa volesse ottenere. Le cose, però, stavano cambiando. Prima a passi. Poi a valanga.