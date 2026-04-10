Basket femminile Varese95. Primo posto a Pesaro26 e ora le qualificazioni nazionali
Oltre al risultato sul campo, la trasferta è stata l'occasione ideale per cementare lo spirito di squadra in vista dell’imminente fase Interzona
Il basket femminile Varese95 U17 porta sale sul gradino più alto del podio conquistando il primo posto al tradizionale torneo di Pasqua di Pesaro 2026. Le giovani nero-argento della pallacanestro femminile Varese 95 vincono tutte le partite (Forlì, Vicenza, Siena, BFM Milano, GEAS). Cinque partite, cinque vittorie e il trofeo del Torneo di Pasqua di Pesaro che prende la strada di Varese.
È questo il bilancio esaltante della spedizione in terra marchigiana delle Under 17 di Varese, guidate dalla coppia di coach Andrea Palmieri e Fabio Pozzi. Un percorso netto che ha visto le neroargento imporsi contro ogni avversaria, mostrando un basket solido e una coesione di gruppo sempre più forte.
Oltre al risultato sul campo, la trasferta è stata l’occasione ideale per cementare lo spirito di squadra in vista dell’imminente fase Interzona. Tutte le 13 atlete a referto sono state protagoniste, trovando ampio spazio e minuti di qualità.
Ora, alle giovani atlete varesine, aspetta un WE intenso per le qualificazioni alla finale nazionale (Interzona) a San Vincenzo (LI).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.