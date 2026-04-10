Basket femminile Varese95. Primo posto a Pesaro26 e ora le qualificazioni nazionali

Il basket femminile Varese95 U17 porta sale sul gradino più alto del podio conquistando il primo posto al tradizionale torneo di Pasqua di Pesaro 2026. Le giovani nero-argento della pallacanestro femminile Varese 95 vincono tutte le partite (Forlì, Vicenza, Siena, BFM Milano, GEAS). Cinque partite, cinque vittorie e il trofeo del Torneo di Pasqua di Pesaro che prende la strada di Varese.

È questo il bilancio esaltante della spedizione in terra marchigiana delle Under 17 di Varese, guidate dalla coppia di coach Andrea Palmieri e Fabio Pozzi. Un percorso netto che ha visto le neroargento imporsi contro ogni avversaria, mostrando un basket solido e una coesione di gruppo sempre più forte.

Oltre al risultato sul campo, la trasferta è stata l’occasione ideale per cementare lo spirito di squadra in vista dell’imminente fase Interzona. Tutte le 13 atlete a referto sono state protagoniste, trovando ampio spazio e minuti di qualità.

Ora, alle giovani atlete varesine, aspetta un WE intenso per le qualificazioni alla finale nazionale (Interzona) a San Vincenzo (LI).