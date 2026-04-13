Beccato nei boschi dello spaccio scappa all’alt dei carabinieri: la fuga finisce nelle strade di Albizzate
L'inseguimento nella serata di sabato 11 aprile. L'episodio si inserisce nel fenomeno, ormai documentato da tempo, dello spaccio nei boschi lungo via Kennedy nel territorio di Sumirago
Diversi residenti di Albizzate hanno segnalato la serata di sabato 11 aprile, intorno alle 19, un’utilitaria che ha terminato la sua fuga in via Turati. Secondo le ricostruzioni si tratterebbe di un giovane poco più che ventenne che, nei pressi di una nota area di spaccio boschivo, alla vista delle forze dell’ordine era scappato e poi raggiunto e bloccato dai carabinieri in via Turati.
Il giovane, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente: sarebbe stato segnalato e denunciato per la fuga.
L’episodio si inserisce nel fenomeno, ormai documentato da tempo, dello spaccio nei boschi lungo via Kennedy nel territorio di Sumirago, area boschiva a breve distanza dal confine con Albizzate, già oggetto in passato di operazioni di bonifica e presidio da parte delle forze dell’ordine.
Una zona che continua ad attirare chi cerca sostanze, alimentando un traffico che si consuma tra le fronde e si propaga poi nei comuni vicini.
Colpo d’arma da fuoco nei boschi tra Sumirago e Albizzate, ferito un 25enne
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