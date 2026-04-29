Beko a Cassinetta, il commento dopo un anno: “superata la crisi, ora contano i risultati”

C’era anche l’Onorevole varesino Antonio Ferrara (M5S), membro della Commissione Attività Produttive, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguire il tavolo di monitoraggio sul piano industriale Beko, a un anno dall’accordo che aveva scongiurato la chiusura degli stabilimenti e ridotto gli esuberi.

«Essere presenti a questo tavolo significa verificare nel merito cosa sta accadendo – ha commentato Ferrara – A distanza di un anno, è giusto riconoscere che la fase più critica è stata superata, ma oggi siamo nella fase decisiva: quella dei risultati concreti».

Per quanto riguarda Cassinetta di Biandronno, emerge un quadro chiaro: la riorganizzazione è stata realizzata, ma non si è ancora entrati pienamente nella fase di consolidamento industriale.

«Su Cassinetta – ha proseguito Ferrara – si è intervenuti sull’organizzazione e sul personale, ma la fase successiva, quella degli investimenti che devono stabilizzare produzione e occupazione, non è ancora pienamente visibile. I volumi non crescono in modo significativo e continua il ricorso alla cassa integrazione, che dovrebbe invece progressivamente ridursi».

Ad oggi risultano attivati circa 110 milioni di euro di investimenti, ma il piano complessivo prevede un impegno molto più ampio. «Il punto non è solo quanto si investe, ma quando questi investimenti arrivano. Le tempistiche sono fondamentali: senza un’accelerazione, il rischio è che il piano perda efficacia».

In sintesi, a un anno dall’accordo la riduzione del personale è stata realizzata mentre il rilancio industriale è ancora parziale. I volumi e il fatturato risultano sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente, segnale che il salto di qualità atteso non è ancora avvenuto.

Particolare attenzione è stata posta anche sulla situazione dei lavoratori impiegati e tecnici, coinvolti nei processi di riorganizzazione. «È una componente fondamentale dell’azienda – ha sottolineato l’onorevole varesino – Serve garantire trasparenza e correttezza nei percorsi occupazionali, soprattutto in una fase di cambiamento così delicata. Nessuna categoria deve essere lasciata ai margini».

Secondo il rappresentante 5Stelle, ora contano i fatti: «Il monitoraggio ha senso solo se porta a risultati concreti – ha infatti concluso Ferrara – Dopo un anno, siamo nella fase della verifica: investimenti, produzione e occupazione devono andare nella direzione prevista. Il Movimento 5 Stelle continuerà a essere presente, nei tavoli e nelle istituzioni, per garantire che gli impegni presi vengano rispettati. Cassinetta resta un punto centrale, e su questo non abbasseremo l’attenzione».