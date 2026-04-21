Besozzo celebra la Liberazione: tra canti partigiani e il coraggio delle donne

Una riflessione profonda che intreccia memoria storica, identità territoriale e il ruolo, spesso silente ma fondamentale, delle donne nella lotta di Liberazione. Il Comune di Besozzo si appresta a celebrare il 25 Aprile con un programma che unisce cultura, musica e celebrazioni istituzionali.

La serata: “Le Donne, la Resistenza e le nostre Montagne”

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Mostre (via Mazzini, 4). L’iniziativa, organizzata dal CAI – Sezione di Besozzo Superiore in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone la lettura scenica “Le Donne, la Resistenza e le nostre Montagne”.

Al centro della serata ci sarà il racconto del contributo femminile alla causa partigiana, con un focus su figure che hanno operato proprio tra le valli del varesotto:

Maria Peron, l’infermiera partigiana che operò in Val Grande.

Tiziana Bonazzola e Nuccia Casula, simboli di un impegno civile che ha segnato le nostre comunità.

I testi e le voci recitanti saranno curati da Silvana Antonelli e Nicoletta Lucchini. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dai canti eseguiti dal Gruppo Corale A.N.A. Arnica, diretto dal Maestro Bruno Bresciani. È previsto l’intervento del Presidente del CAI locale, Paolò Magistri.

Sabato 25 aprile: la cerimonia ufficiale

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione proseguiranno sabato mattina con la tradizionale cerimonia istituzionale:

Ore 10.00: Ritrovo presso il Palazzo Comunale.

Il Corteo: I partecipanti sfileranno fino al Monumento ai Caduti “Il Faro”, simbolo della memoria cittadina.

Gli Interventi: Oltre alle parole del Sindaco, la cerimonia vedrà il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sottolineando il passaggio di testimone dei valori di libertà alle nuove generazioni. La Filarmonica di Besozzo accompagnerà solennemente l’intera manifestazione.

L’ingresso alla serata di venerdì è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.it.