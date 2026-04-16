Besozzo, passeggiata agli orti di Olginasio con i gruppi di cammino
Sabato 18 aprile partenza dal parco del Cioss per una camminata tra natura e inclusione sociale, con visita alla realtà di Dikuntu odv
Nell’ambito delle passeggiate a tema dei gruppi di cammino, sabato 18 aprile 2026, l’amministrazione comunale organizza una camminata a piedi verso gli orti di Olginasio.
La partenza è prevista per le ore 09.15 dal parco del Cioss a Besozzo superiore (di fronte al palazzo comunale) con rientro verso le ore 11.30 circa.
Sarà un’occasione di conoscenza e condivisione con chi lavora e vive la realtà di Dikuntu odv, di persone che dell’agricoltura e dell’inclusione sociale ne hanno fatto una missione.
Rosa Bricchi, presidente dell’associazione, i volontari, i soci ed i ragazzi accoglieranno il gruppo di camminatori. Un’occasione di incontri speciali, un’occasione di riscoperta che da un orto e ….. non solo si allarga e si districa una vera e propria comunità.
Si ricorda che tutto l’anno chi fosse interessato può partecipare senza obbligo di frequenza e gratuitamente ai gruppi di cammino, scegliendo il tipo di cammino che può essere più indicato:
Gruppo di cammino per tutti – camminata consapevole – ogni lunedì dalle ore 09.00 con Ivana Ghiringhelli, istruttrice dell’associazione Happy Nordic Walking. Partenza parco del Cioss; Gruppo di cammino a passo lento – percorsi più pianeggianti con un’andatura tranquilla ogni mercoledì dalle ore 09.30; con la walking leader Angela Garro. Verrà concordato di volta in volta il luogo di partenza;
Da mercoledì 22 aprile, con la bella stagione e le giornate più lunghe riparte il Gruppo di cammino sportivo – camminata più veloce – ogni mercoledì dalle ore 20.00 con la walking leader Luisa Torre. Partenza parco del Cioss.
E ogni mese la proposta di una passeggiata a tema aperta a tutti.
I Gruppi di cammino del comune di Besozzo sono inseriti nel circuito ATS INSUBRIA. Per maggiori informazioni contattare ufficio sport e benessere affarigenerali@comune.besozzo.va.it oppure tel. 03320970195. Partecipare ad un Gruppo di cammino è facile e gratuito. Si richiedono abbigliamento e scarpe idonee.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.