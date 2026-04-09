Besozzo, storie di gatti e solidarietà: in biblioteca arriva “Primo nome Spelacchio”

Un sabato mattina all’insegna delle storie e della solidarietà. L’appuntamento è per l’11 aprile, alle ore 10:00, presso l’area bambini al primo piano della Biblioteca Comunale di Besozzo, dove Anita Mandelli darà vita a una lettura animata con pupazzi tratta dal libro «Primo nome Spelacchio». Un evento pensato per i più piccoli e le loro famiglie, che unisce il piacere della narrazione a un importante fine benefico.

Storia di gatti, scrittori e amicizia

Il volume protagonista dell’incontro, intitolato «Primo nome Spelacchio. Storia di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali», nasce dal desiderio di raccontare il legame profondo che si crea tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe. Attraverso il racconto delle esperienze personali dell’autrice con i suoi gatti, alternate a brevi storie di fantasia, i bambini potranno scoprire un mondo fatto di fiducia, ascolto reciproco e conforto.

Un gesto concreto per il Ponte del Sorriso

Oltre al valore educativo e ricreativo, l’iniziativa ha un forte cuore solidale. Il ricavato delle vendite del libro è infatti interamente devoluto alla Fondazione «Il Ponte del Sorriso» di Varese. Questa realtà è da anni impegnata nel sostenere i bambini ricoverati in ospedale, lavorando per rendere la loro permanenza nelle strutture sanitarie meno difficile e più a misura di bambino attraverso progetti di accoglienza e cura.

Come partecipare all’evento

L’iniziativa è rivolta ai bambini a partire dai 3 anni di età ed è completamente gratuita. Dato il carattere laboratoriale e lo spazio dedicato, è consigliata la prenotazione per assicurarsi il posto. Gli interessati possono confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo email della biblioteca comunale.

«Un appuntamento speciale – spiegano gli organizzatori – dove le storie diventano un modo per insegnare l’empatia e l’amore per gli animali, trasformandosi al tempo stesso in un aiuto concreto per chi sta affrontando un momento difficile in ospedale».