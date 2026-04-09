Besozzo
Besozzo, storie di gatti e solidarietà: in biblioteca arriva “Primo nome Spelacchio”
Sabato 11 aprile la Biblioteca di Besozzo ospita una lettura speciale tratta dal libro di Anita Mandelli il cui ricavato sostiene le attività della Fondazione Il Ponte del Sorriso
Un sabato mattina all’insegna delle storie e della solidarietà. L’appuntamento è per l’11 aprile, alle ore 10:00, presso l’area bambini al primo piano della Biblioteca Comunale di Besozzo, dove Anita Mandelli darà vita a una lettura animata con pupazzi tratta dal libro «Primo nome Spelacchio». Un evento pensato per i più piccoli e le loro famiglie, che unisce il piacere della narrazione a un importante fine benefico.
Storia di gatti, scrittori e amicizia
Il volume protagonista dell’incontro, intitolato «Primo nome Spelacchio. Storia di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali», nasce dal desiderio di raccontare il legame profondo che si crea tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe. Attraverso il racconto delle esperienze personali dell’autrice con i suoi gatti, alternate a brevi storie di fantasia, i bambini potranno scoprire un mondo fatto di fiducia, ascolto reciproco e conforto.
Un gesto concreto per il Ponte del Sorriso
Oltre al valore educativo e ricreativo, l’iniziativa ha un forte cuore solidale. Il ricavato delle vendite del libro è infatti interamente devoluto alla Fondazione «Il Ponte del Sorriso» di Varese. Questa realtà è da anni impegnata nel sostenere i bambini ricoverati in ospedale, lavorando per rendere la loro permanenza nelle strutture sanitarie meno difficile e più a misura di bambino attraverso progetti di accoglienza e cura.
Come partecipare all’evento
L’iniziativa è rivolta ai bambini a partire dai 3 anni di età ed è completamente gratuita. Dato il carattere laboratoriale e lo spazio dedicato, è consigliata la prenotazione per assicurarsi il posto. Gli interessati possono confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo email della biblioteca comunale.
«Un appuntamento speciale – spiegano gli organizzatori – dove le storie diventano un modo per insegnare l’empatia e l’amore per gli animali, trasformandosi al tempo stesso in un aiuto concreto per chi sta affrontando un momento difficile in ospedale».