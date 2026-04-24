Biandronno, lavori sul lago e conti comunali accendono il dibattito in consiglio

«Sponda lago: un milione di euro speso male. L’opera pubblica è sbagliata alla radice». Il gruppo d’opposizione Biandronno Più si è presentato sin consiglio comunale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, molto agguerrito. Tema caldo è il cantiere ancora aperto sul lungo lago nella zona del trampolino.

Pietro Parola ha presentato un’interrogazione sul progetto di riqualificazione della sponda del Lago di Varese. Nel documento si richiamano i ritardi nei lavori rispetto alle date comunicate, il distacco di alcune lastre in granito rilevato il 4 e 5 aprile e la necessità di chiarire eventuali responsabilità progettuali o esecutive. Tra i punti sollevati anche la questione delle penali contrattuali, delle possibili varianti al progetto e dell’allacciamento fognario.

Parola ha riassunto la questione: «Al cantiere sono stati assegnati 540 giorni di tempo per l’esecuzione, quasi un anno e mezzo per riqualificare la sponda lacustre. Una durata già di per sé difficile da giustificare, che ha comunque fatto da cornice a un gestione ancora più dilatata nei fatti. Perché il sindaco Porotti, nel frattempo, ha annunciato pubblicamente la consegna dei lavori per la primavera-estate 2025, poi per settembre 2025, date che nulla avevano a che fare con la scadenza contrattuale, ma che l’Amministrazione aveva scelto di comunicare ai cittadini come traguardi certi. Siamo ad aprile 2026, e nessuna di quelle date è stata rispettata. Il risultato è un cantiere che procede senza pressione reale: con un orizzonte temporale così generoso, l’impresa non ha incentivo a stringere i tempi, e l’assenza di controlli efficaci ha fatto il resto. Le lastre in granito si sono già distaccate e scivolate verso il lago, a cantiere ancora aperto, prima di qualsiasi esondazione, prima dei cicli di gelo e disgelo invernali. Non è il meteo. Non è la sfortuna. È un progetto sbagliato, eseguito in modo approssimativo e vigilato in modo insufficiente».

Alla questione durata si aggiunge quindi, sempre secondo Pietro Parola, la qualità degli interventi effettuati: « La sponda del lago di Varese è un’area soggetta a piene periodiche, innalzamento del livello lacustre e infiltrazioni d’acqua costanti. Non è una piazza di centro città. Richiede materiali certificati per zona umida, sistemi di ancoraggio adeguati, giunti di dilatazione dimensionati per il contesto. Niente di tutto questo risulta essere stato adottato correttamente. Il Capitolato Speciale d’Appalto è esplicito: il Direttore dei Lavori avrebbe dovuto verificare l’adesione del collante durante la posa e disporre prove con battente d’acqua a conclusione dei lavori. Se questi controlli fossero stati eseguiti, le lastre non si sarebbero staccate. Il fatto che si siano staccate dimostra che il sistema di vigilanza previsto dal capitolato non ha funzionato e che nessuno, evidentemente, ha ritenuto urgente farlo funzionare».

I consiglieri di opposizione hanno documentano con fotografie lo stato della sponda: «La riqualificazione della sponda del Lago di Varese non è solo in ritardo: è un’opera pubblica che presenta problemi strutturali di progettazione, materiali ed esecuzione, in un contesto che richiedeva il massimo rigore tecnico. Il costo, a carico dei cittadini lombardi, è di circa un milione di euro».

La risposta del sindaco Porotti

Il sindaco Massimo Porotti ha replicato in modo sintetico, attribuendo i ritardi a fattori esterni e tecnici: «Ritardi dovuti al maltempo e all’organizzazione dei sottoservizi. Eventuali penali, previste nel contratto, sono a discrezione della direzione lavori a norma di legge. La fognatura è stata predisposta e concordata con Alfa. Quanto alla pavimentazione è già ripristinata dall’impresa ancora titolare del cantiere».

Le criticità sul bilancio segnalate da Broggini

Nel corso della seduta si è poi discusso di bilancio e la consigliera di opposizione Graziella Broggini ha evidenziato diversi elementi critici del rendiconto.

Tra i punti:

una diminuzione di circa 31mila euro negli ammortamenti dei mutui, legata alla riduzione dell’indebitamento;

un avanzo di amministrazione considerato elevato (oltre 1,8 milioni di euro), interpretato come segnale di scarsa capacità di spesa;

circa 618mila euro di somme disponibili nei prossimi mesi;

70mila euro da ricevere dallo Stato per interventi già realizzati nel 2020;

139mila euro recuperati da evasione IMU, su cui si chiede come verranno utilizzati;

discrepanze tra spese previste e impegnate nel 2025;

un aumento di circa 126mila euro per acquisto di beni e servizi;

la presenza di crediti di dubbia esigibilità per oltre 188mila euro, di cui 90mila legati ad ALFA;

osservazioni sull’indennità di fine mandato del sindaco.

Nel suo intervento Broggini ha anche criticato l’impostazione complessiva del bilancio, chiedendo maggiore attenzione agli interventi su scuola, servizi e sociale.

La replica del sindaco sul rendiconto

Il sindaco Porotti ha difeso l’operato dell’amministrazione, sottolineando la regolarità del documento contabile: «Sono felice di aver approvato nei termini il rendiconto. Il revisore non ha fatto rilievi. Applicheremo l’avanzo di amministrazione nei tempi e nelle finalità che riterremo necessari» .