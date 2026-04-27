Bilancio partecipativo e progetti mirati: a Malnate inizia il lavoro dei Comitati di Quartiere

Malnate riparte dai suoi quartieri. Dopo le elezioni dello scorso 12 aprile, i nuovi Comitati di Quartiere hanno ufficialmente iniziato il loro mandato con un primo incontro conoscitivo tenutosi lunedì 20 aprile in sala Consiliare. L’appuntamento ha segnato il debutto operativo dei referenti eletti per le zone del Centro, Folla, Baraggia, Rovera, Rogoredo e Gurone, alla presenza dell’Amministrazione comunale che ha illustrato le modalità di collaborazione e le importanti novità introdotte dal recente cambio di regolamento.

I nomi dei nuovi referenti e il caso San Salvatore

I cittadini hanno scelto i propri rappresentanti per tre macro-aree. Per il Centro, Folla e Baraggia sono stati eletti Greta Carla Achini (nel ruolo di portavoce), Mauro Carretta, Michele Gargano, Carlo Cencin e Maria Ranzi. A Rovera e Rogoredo la squadra è composta dalla portavoce Sara Innocenti con Jennifer Meessen, Paola Baron e Cristina Enrica Giuseppina Filippelli. Gurone vede invece come portavoce Maria Paola Ferioli, affiancata da Fabrizio Pignatti, Francesca Teresa Santoni, Anna Linda Fantoni e Manuela Aletti. Rimane invece scoperta la zona di San Salvatore: non essendo pervenute candidature nei termini, il regolamento prevede l’indizione di nuove elezioni entro un anno solo per questo quartiere.

La novità del bilancio partecipativo

Uno dei punti centrali dell’incontro è stata la presentazione del bilancio partecipativo, strumento introdotto con la modifica del regolamento del dicembre 2025. Questa novità prevede lo stanziamento di fondi comunali destinati specificamente alla realizzazione di un progetto proposto dai comitati. «Inizia qui un percorso importante – spiega Nadia Cannito, sindaco di Malnate – in cui l’amministrazione ha investito tempo e nel quale crede fermamente. I Comitati di Quartiere sono uno strumento di partecipazione che avvicina il cittadino all’amministrazione e siamo certi che si riuscirà a collaborare in maniera efficace».

Progetti e segnalazioni: debutto alla festa cittadina

I referenti non hanno perso tempo, ponendo domande tecniche sul funzionamento delle assemblee e avanzando le prime segnalazioni territoriali. Tra le proposte emerse e subito accolte con favore dalla giunta, c’è la volontà di riservare uno spazio dedicato ai Comitati durante la festa cittadina del prossimo 16 maggio. Sarà un momento fondamentale per permettere ai portavoce e ai membri dei gruppi di presentarsi alla cittadinanza e spiegare nel dettaglio le finalità del loro operato.

Il ringraziamento dell’amministrazione

Il sindaco ha voluto sottolineare il lavoro preparatorio che ha permesso di arrivare a questo traguardo, ringraziando in particolare la consigliera Emma De Benedetti, presidente della commissione Affari Istituzionali, per l’impegno profuso nella stesura delle nuove regole e nell’organizzazione delle consultazioni. «Congratulazioni per l’elezione e buon lavoro a tutti i referenti» ha concluso il primo cittadino, dando il via formale a questa nuova stagione di partecipazione civica malnatese.