Biotech Lab al Ponti di Gallarate: orientarsi al futuro tra scienza, impresa e laboratorio

All’Istituto Superiore “A. Ponti” di Gallarate l’orientamento non è solo un momento informativo, ma un’esperienza concreta che accompagna gli studenti alla scoperta del proprio futuro. In particolare, l’indirizzo di Biotecnologie Ambientali si distingue per un’offerta ricca di attività che mettono in dialogo scuola, università, ITS e mondo del lavoro.

Tra le iniziative più coinvolgenti, il progetto “Cell Game”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi seconde, guidati dai compagni di terza nel ruolo di tutor. Un’esperienza di apprendimento tra pari che ha reso lo studio della biologia più dinamico e partecipato, valorizzando al tempo stesso competenze scientifiche e relazionali.

Lo sguardo si amplia poi verso il futuro post-diploma: le classi quinte hanno partecipato a numerosi incontri con università, ITS e aziende del territorio, confrontandosi direttamente con le opportunità formative e professionali offerte dal settore scientifico e tecnologico.

Particolarmente significativo anche il progetto “Dalla molecola al futuro”, che ha coinvolto le classi terze e quarte in visite aziendali presso realtà produttive del territorio come Lati Spa e Tintoria Clerici. Un’occasione preziosa per osservare da vicino l’applicazione concreta delle conoscenze acquisite in laboratorio e comprendere il ruolo delle biotecnologie nei processi industriali e nella sostenibilità ambientale.

L’impegno dell’istituto non si ferma agli studenti già iscritti: i laboratori di chimica e biologia aprono le porte anche ai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado con il progetto Biotech lab al Ponti. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, i più giovani possono avvicinarsi al mondo scientifico e orientarsi con maggiore consapevolezza nella scelta del percorso di studi futuro.

Un approccio, quello del “Ponti”, che punta a formare studenti curiosi, competenti e pronti ad affrontare le sfide del domani, con la scienza come strumento per comprendere e migliorare il mondo.