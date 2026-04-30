Birra, golosità e musica: a Cittiglio è tempo di FrühlingStì

Un po’ dovunque, in autunno, vanno in scena eventi che si ispirano alla celebre Oktoberfest di Monaco di Baviera. Ma non tutti sanno che anche in questo periodo nelle città tedesche si festeggia la birra abbinata alla bella stagione. È la Frühlingsfest, la festa di primavera, manifestazione che comincia a essere celebrata anche dalle nostre parti.

Un esempio è la FrühlingStì di Cittiglio che, come a Monaco, viene organizzata nello stesso posto e con le medesime modalità della festa autunnale (Stì Beer Fest). Il gruppo Alpini quindi dà appuntamento venerdì 1 e sabato 2 maggio nell’area del FeStìAmo Park, l’area pubblica che si trova accanto alla stazione ferroviaria, per un evento che propone birra, cibo goloso e musica coinvolgente.

Il menu prevede nel boccale la birra Paulaner – uno dei sei storici birrifici monacensi – mentre il banco gastronomico servirà tre tipi di gnocchi, carne alla griglia (costata, costine, arrosticini, salamelle), patatine fritte e crostata. Il programma musicale è tanto semplice quanto atteso: sul palco torna infatti il The McChicken Show, la storica rocktoberfest band altomilanese specializzata nelle feste popolari a tema bavarese. Un gruppo che da sempre richiama un grande pubblico nella tensostruttura di Cittiglio che, come di consueto, sarà riscaldata e completamente coperta, così da poter mandare in scena la festa anche in caso di maltempo.