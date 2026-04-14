Bonus nuovi nati 2026, al via le domande: mille euro per ogni figlio

Arriva una boccata d’ossigeno per i neo-genitori. Con la pubblicazione del messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, l’Inps ha ufficialmente dato il via alle domande per il Bonus Nuovi Nati 2026. Si tratta di un contributo “una tantum” del valore di 1.000 euro erogato per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno solare 2026.

I requisiti e la soglia Isee

Per poter beneficiare del bonus, le famiglie devono essere in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro. Un dettaglio tecnico importante riguarda il calcolo dell’indicatore: la soglia viene considerata al netto degli importi ricevuti per l’Assegno Unico e Universale, garantendo così una platea più ampia di beneficiari.

Scadenze e termini

La tempistica è il fattore chiave per non perdere il diritto al contributo. La domanda va presentata entro 120 giorni dall’evento (nascita o adozione).

Per i nati da oggi in poi: il termine scatta dalla data del lieto evento.

Per chi è nato tra il 1° gennaio e il 14 aprile: essendo il servizio appena partito, il termine dei 120 giorni decorre dalla data di pubblicazione del messaggio Inps. In questo caso, la scadenza ultima per l’invio della domanda è fissata al 12 agosto 2026.

Come presentare la domanda

L’istanza deve essere inoltrata da uno dei due genitori (in caso di non convivenza, spetta al genitore residente con il minore) esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’ente previdenziale:

Portale web ufficiale www.inps.it;

Applicazione per smartphone Inps Mobile;

Contact Center telefonico;

Servizi offerti dai Patronati.

L’Inps ricorda che la presentazione oltre i termini stabiliti comporta la decadenza automatica dal beneficio, rendendo fondamentale il rispetto delle date indicate per assicurarsi il sostegno economico previsto dal Governo.