“Bosco”, alla Cooperativa di Giubiano a Varese il racconto del lato oscuro della provincia
È il podcast, pubblicato postumo, che rilegge la storia del gruppo delle Bestie di Satana, tra Milano, le periferie, la valle del Ticino
Un viaggio nelle ombre della provincia, tra cronaca, memoria e narrazione: “Bosco – Cronache all’ombra della provincia”, l’opera scritta e narrata da Trivell, pubblicata nel marzo scorso.
Il podcast viene presentato venerdì 10 aprile a Varese, alla cooperativa di Giubiano, e l’iniziativa è promossa da Covo, associazione giovanile, collettivo, spazio sociale itinerante.
Un podcast che “porta dentro il lato in ombra della provincia”, partendo dai delitti delle “Bestie di Satana”, una vicenda narrata spesso per i presunti aspetti esoterici (che altre voci invece tendono a ridimensionare). “Bosco” fa altro: “partendo dalla cronaca di quegli anni, si porta alla luce uno scorcio di vita di provincia, si racconta della fragilità umana, di ragazzi nati e cresciuti in questi luoghi. La narrazione è profonda, ipnotica, immersiva. Mentre si ascolta, sembra di sfogliare un album di fotografie di quegli anni. Un podcast particolare che, episodio dopo episodio, coinvolge, emoziona e sorprende”.
“Bosco” a Varese sarà presentato da Diana Trivellato e Francesco Fontana, del gruppo che ha curato il podcast di Trivell, pubblicato postumo.
L’appuntamento è per venerdì 10 aprile, alle ore 21, alla Cooperativa di Giubiano (via Cadore 9, Varese).
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