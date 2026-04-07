Bottelli, Turconi, Santinon, Cucco: giovani varesini a canestro lontano da Varese

Nei giorni in cui il basket del futuro ha fatto tappa a Varese – tra il “Garbosi” e il “Giovani Leggende” – alcuni talenti nati e cresciuti a Varese si sono fatti notare lontano dalla loro terra di origine in contesti differenti ma di alto livello.

AZZURRI A MANNHEIM – In Germania si sta disputando uno degli appuntamenti cardine per le nazionali giovanili, il torneo “Albert Schweitzer” dedicato alle selezioni under 17 e con la maglia dell’Italia sono stati convocati il varesino Federico Bottelli (foto FIBA) e il luinese Gabriele Turconi, entrambi classe 2008 ed entrambi cresciuti all’ombra del Sacro Monte prima di prendere strade differenti. Bottelli è ora in forza al Derthona, Turconi alla Reyer Venezia.

Il loro impatto sui parquet di Mannheim è stato importante. Bottelli in particolare è risultato il leader offensivo della squadra del c.t. Marco Sodini e ha segnato nell’ordine 13, 19 e 21 punti rispettivamente contro Serbia, Cina (vittorie) e Nuova Zelanda (sconfitta). L’ex biancorosso ha confermato la propria pericolosità in avvicinamento e qualche fatica in più nel tiro da fuori che non è la specialità della casa, risultando comunque uno dei ragazzi più interessanti del gruppo azzurro.

Turconi ha avuto invece minori spazi per mettersi in mostra ma il suo apporto è risultato importante con la Serbia, quando ha realizzato due triple (su 3) determinanti per l’esito finale dell’incontro, terminato 80-74 per l’Italia. La Nazionale è ora attesa dal confronto (mercoledì 8) con il Brasile, ancora imbattuto, per poi concludere la prima fase contro la Lettonia (giovedì 9).

SANTINON, PRIMI PUNTI – Dall’azzurro dell’Italia a quello di Brescia: la squadra di Cotelli ha approfittato del KO della Virtus per raggiungerla in testa alla classifica grazie al successo su Napoli (la Guerri intanto ha esonerato Magro e ingaggiato Jasmin Repesa). Nel 100-85 del PalaLeonessa spiccano i primi punti in LBA di Mattia Santinon, play-guardia varesino del 2006 che da quest’anno lavora quotidianamente con la prima squadra della Germani. Santinon – che fu compagno di squadra di Elisee Assui nella Robur – è stato inserito per 5′ (in precedenza era entrato tre volte per pochi secondi) e ha siglato un tiro da 3, festeggiando insieme al compagno El Hadji, a sua volta autore di un canestro. La carriera di Mattia si è allontanata da tempo dalla Città Giardino: dopo aver vestito la maglia della Robur, il play si è spostato alla Stella Azzurra a Roma (squadra leader in ambito giovanile) dove è rimasto due anni, fatto le prime esperienze senior e disputato l’Adidas NextGen. Dall’estate scorsa è in forza a Brescia dove condivide lo spogliatoio anche con Giancarlo Ferrero, storico capitano della Openjobmetis.

VAMOS, PIETRO – Anche la Nazionale under 15 ha appena disputato un torneo internazionale, il “Ciutat d’Inca” di Palma di Maiorca, triangolare con Spagna e Repubblica Ceca. In campo anche Pietro Cucco, talento di Gallarate di classe 2010, a sua volta “trasferito” fuori provincia per giocare nel College Borgomanero. I giovani azzurri hanno rimediato due sconfitte in due partite mettendo però in carniere un’esperienza che potrà tornare buona in futuro. Cucco ha esordito segnando 5 punti contro la Cechia ma ha fatto ancora meglio con la Spagna, siglando 9 punti e mettendo a segno due triple.

DAL PARQUET – Ascolta la 25a puntata del nostro podcast dedicata alla partita tra Trieste e Openjobmetis.

LUCI A MASNAGO – Giovedì 9 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).