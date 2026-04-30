Braccio armato per la Uyba: arriva l’opposto ceco Monika Brancuská

La UYBA Volley Busto Arsizio ha ufficializzato l’ingaggio dell’opposto ceco Monika Brancuská per la prossima stagione sportiva. La giovane atleta, classe 2004 e alta 188 centimetri, arriva nel campionato italiano dopo un’esperienza nel campionato tedesco con il VfB Suhl LOTTO Thüringen, dove ha ottenuto la vittoria in Bundesliga e nella Coppa di Germania.

Il profilo tecnico e i numeri in Germania

Nell’ultima stagione Brancuská ha fatto registrare statistiche di rilievo, chiudendo come top scorer del campionato tedesco. In 19 partite di stagione regolare ha messo a referto 387 punti, con una media di 5,6 punti a set, aggiungendone altri 141 nelle 7 sfide dei playoff. Prima dell’approdo in Germania, la giocatrice ha militato dal 2021 al 2025 nelle fila del PVK Olymp Praha. A Busto Arsizio comporrà il reparto degli opposti insieme alla giapponese Yukiko Wada.

La tradizione ceca a Busto Arsizio

L’arrivo di Brancuská, titolare nella propria nazionale, prosegue un legame storico tra il club bustocco e la Repubblica Ceca. In passato la maglia biancorossa è stata vestita da atlete come Aneta Havlickova, Helena Havelkova e, più recentemente, dalla palleggiatrice Katerina Valková. Il presidente della società ha sottolineato come le caratteristiche fisiche dell’atleta corrispondano al profilo ricercato per completare il roster a disposizione di coach Enrico Barbolini. «Monika Brancuská ha impressionato tutti in questa stagione – il commento del presidente Andrea Saini – e siamo sicuri che abbia tutte le carte in regola per far bene anche in Italia. Con la sua altezza importante e il suo braccio pesante rappresenta un tipo di giocatrice che traduce le sue prestazioni in punti, come dimostrano i numeri del campionato tedesco appena concluso: una tipologia di atleta che mancava da qualche anno alla UYBA e siamo felici di accoglierla».

Le prime dichiarazioni dell’atleta

La nuova giocatrice biancorossa ha espresso soddisfazione per l’approdo nel campionato italiano, definendolo un obiettivo raggiunto per la propria carriera. «Apprezzo moltissimo che l’UYBA mi abbia scelto – le prime sensazioni di Monika Brancuská – e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Giocare nel campionato più prestigioso del mondo è sempre stato un mio grande sogno».

Riguardo all’ultima annata in Germania, l’opposto ha aggiunto: «È stata sicuramente una stagione incredibile. Non credo che nessuno di noi si aspettasse risultati così straordinari. Avevamo una grande squadra in cui tutto ha funzionato alla perfezione. Personalmente sono felice di aver potuto portare punti alla squadra ed essere stata utile nel nostro percorso. Sono un combattente che non si arrende mai la pallavolo è la mia passione e in campo darò il massimo. Fuori dal campo mi considero una persona positiva, forse un po’ sognatrice. Mi piacciono l’avventura e scoprire cose nuove».