Busto Arsizio celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma completo

Busto Arsizio si appresta a vivere un intenso calendario di eventi per l’81° Anniversario della Liberazione. Un programma corale, nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni partigiane e il tavolo didattico “La storia ci appartiene”, che quest’anno pone un accento particolare sul contributo femminile alla lotta di Liberazione e alla nascita della democrazia italiana.

Le cerimonie istituzionali

Il percorso della memoria inizierà ufficialmente venerdì 24 aprile alle ore 12:00, con la deposizione di una corona presso il Palazzo di Giustizia in memoria di Cosimo Orrù.

Il cuore delle celebrazioni sarà, come di consueto, la giornata di sabato 25 aprile:

Ore 09:30: Santa Messa e deposizione corona al Tempio Civico Sant’Anna.

Ore 10:30: Alzabandiera in piazza Trento e Trieste e omaggio al Monumento ai Caduti, seguito dal corteo cittadino accompagnato dalle note della banda “La Baldoria”.

Ore 10:50: Omaggio al Monumento alla Resistenza e Deportazione in via Fratelli d’Italia.

La mattinata si concluderà con i saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dei presidenti di ANPI e FIVL. Quest’anno l’orazione ufficiale sarà affidata al prof. Giorgio Vecchio (Università di Parma), che approfondirà il tema “Le donne italiane tra Resistenza e Costituente”.

Cultura e Scuole: le mostre in piazza

L’aula “Ali della Libertà” in piazza Trento e Trieste diventerà il polo culturale delle celebrazioni:

Dal 22 al 28 aprile: La mostra “Immagini di Libertà” , curata dal Liceo Crespi, offrirà uno sguardo visivo sui giorni della Liberazione a Busto Arsizio (inaugurazione il 22/04 alle 10:30).

Dal 24 al 26 aprile: Sarà visitabile “Fil rouge”, esposizione curata da ANPI e Ass. Amici di Angioletto, dedicata ai profili delle donne bustocche nella Resistenza.

Il dialogo con le nuove generazioni

L’anniversario si chiuderà lunedì 27 aprile presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli. Dalle ore 10:00 alle 12:00, l’Istituto Comprensivo Tommaseo curerà il convegno “Libertà tra passato e presente”, un momento di confronto fondamentale per tramandare i valori della Costituzione agli studenti della città.

L’Amministrazione e le associazioni invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per celebrare insieme le radici della nostra libertà.