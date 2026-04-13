Busto Arsizio e Varese in piazza contro la guerra: doppio appuntamento nel weekend
Sabato 18 a Busto Arsizio e domenica 19 a Varese due appuntamenti per chiedere la fine dei conflitti e difendere i diritti e la pace
Due iniziative per chiedere la pace e manifestare contro la guerra. Nel fine settimana tra sabato 18 e domenica 19 aprile sono in programma due appuntamenti tra Busto Arsizio e Varese, promossi da realtà e associazioni del territorio.
La mobilitazione si inserisce in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della guerra, dei diritti e del dissenso.
Sabato a Busto Arsizio
Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle 15 in piazza Garibaldi a Busto Arsizio, dove l’Assemblea contro la guerra del Varesotto invita cittadini e realtà locali a partecipare a un momento pubblico di protesta.
Al centro dell’iniziativa la richiesta di fermare i conflitti in corso e la denuncia delle responsabilità internazionali, con un richiamo anche alla situazione in Medio Oriente.
Domenica a Varese
Il giorno successivo, domenica 19 aprile, sempre alle 15, l’appuntamento si sposta a Varese, ai Giardini Estensi, da dove partirà un corteo promosso da diverse associazioni del territorio.
La manifestazione intende porre l’attenzione anche sugli effetti economici e sociali delle guerre, come l’aumento dei costi e la riduzione delle risorse destinate al welfare.
Le due iniziative condividono un messaggio comune: la richiesta di fermare i conflitti, contrastare la militarizzazione e difendere i diritti, e si inseriscono in un percorso più ampio di mobilitazione che negli ultimi mesi ha visto in tutto il Varesotto la partecipazione di cittadini e associazioni su temi legati alla pace e alla giustizia sociale.
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