Busto Arsizio premia i giovani talenti: assegnati i premi per di JCI Varese

Si è svolta nella mattinata di domenica 19 aprile, presso lo Spazio Fili Urbani – Molini Marzoli, la cerimonia di premiazione del TOYP 2026 – The Outstanding Young Persons, promossa da JCI (Junior Chambers International) Varese in collaborazione con il Lions Club Busto Arsizio Host. Si tratta della prima edizione ospitata in questo nuovo spazio comunale dedicato ai giovani, con il quale JCI Varese auspica di poter avviare future collaborazioni sul territorio.

All’evento ha preso parte il Vicesindaco di Busto Arsizio, Luca Folegani, a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa, dedicata alla valorizzazione dei giovani tra i 18 e i 40 anni che si distinguono per talento, impegno e impatto sul territorio. Per la prima volta in questo nuovo spazio del comune destinato ai giovani con i quali JCI Varese confidano di poter proseguire con future collaborazioni

I vincitori del TOYP Varese 2026

Business – Ambrogio Ferraro (classe 1994, Gallarate)

Giovane imprenditore originario di Gallarate e attivo a Busto Arsizio, Ambrogio Ferraro si è distinto per il suo contributo innovativo nel settore dell’ospitalità. Dopo un percorso internazionale in hotel 5 stelle tra Europa e Regno Unito, nel 2022 ha fondato il cocktail bar “Bar is the name” a Busto Arsizio, oggi riconosciuto a livello nazionale per qualità, sostenibilità e innovazione, contribuendo a valorizzare il territorio nel panorama della mixology italiana.

Cultura – Lorenzo Bovitutti (classe 1993, Gallarate)

Pianista di Gallarate, Lorenzo Bovitutti rappresenta un’eccellenza della musica classica con una carriera internazionale. Formatosi in prestigiose accademie europee, si è esibito in Italia e all’estero ed è vincitore di numerosi concorsi, tra cui nel 2026 il primo premio assoluto al Concorso Pianistico “Città di Albenga”. Accanto all’attività concertistica, si dedica alla formazione dei giovani musicisti.

Ricerca – Isabella Barbiero (classe 1986, Carnago)

Ricercatrice e docente presso l’Università dell’Insubria, Isabella Barbiero è impegnata nello studio di malattie neurologiche rare. Originaria del territorio varesino, ha costruito una carriera scientifica di rilievo internazionale, con numerose pubblicazioni e progetti finanziati, contribuendo allo sviluppo di nuove conoscenze e potenziali terapie in ambito neuroscientifico.

Crescita personale – Emanuele Bossi (classe 2003, Gallarate)

Studente e ricercatore originario di Gallarate, Emanuele Bossi rappresenta un esempio di eccellenza accademica e visione internazionale. Dopo aver conseguito due lauree con il massimo dei voti negli Stati Uniti, è stato ammesso a un dottorato in Machine Learning presso il Georgia Institute of Technology. Il suo percorso è già riconosciuto a livello internazionale per l’impatto nel campo dell’intelligenza artificiale.

Un premio che valorizza il territorio

Il premio TOYP, promosso a livello mondiale da Junior Chamber International, mira a riconoscere giovani che contribuiscono allo sviluppo economico, culturale e sociale della comunità, offrendo modelli positivi per le nuove generazioni. «Il valore di questo premio è raccontare storie concrete di giovani del nostro territorio che generano un impatto positivo e possono essere esempio per altri», ha dichiarato Nicholas Nebuloni, Presidente di JCI Varese, già premiato TOYP locale per la cultura.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti dell’organizzazione a livello internazionale e nazionale, tra cui Jana Daniela Šabatková, Vice Presidente Internazionale JCI (Repubblica Ceca), Marco Mancuso, Presidente Nazionale JCI Italy, Chiara Milani, Past Presidente Mondiale JCI, e Paolo Bellotti, Chairman del Senato JCI Italy. Presenti anche Rudy Collini, Presidente Confcommercio Uniascom Varese, già Past President locale di JCI Varese e Luca Milani, Past Presidente Locale e Nazionale.

«I giovani stanno raccogliendo la sfida importante di migliorare il mondo che li circonda», ha commentato il Vicesindaco Luca Folegani, sottolineando il valore dell’iniziativa.

Nel corso dell’evento è stato evidenziato il ruolo fondamentale sul territorio del Lions Club Busto Arsizio Host, partner storico di questa cerimonia arrivata alla 22° edizione locale. In rappresentanza presenti il Presidente Luciano Salomoni, il Past Governatore Ercole Milani e il Past President Gianfranco Zilioli. La cerimonia si è conclusa con la consegna simbolica dell’iscrizione a JCI ai premiati, che entreranno a far parte gratuitamente per un anno alla rete internazionale dell’associazione, proseguendo il loro percorso di crescita e impatto sul territorio.