Busto Arsizio, workshop e vinili a Villa Calcaterra: arriva la prima edizione di “Sound Experience”

Sabato 11 e domenica 12 aprile un programma ricco di eventi gratuiti che spaziano dai mercatini del vinile alle consulenze di liuteria fino alla domenica letteraria con la presenza dello storico fondatore della PFM

Busto Arsizio si prepara a trasformarsi in una vera e propria capitale del suono. Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 15:00 alle 23:00, Villa Calcaterra ospiterà «Sound Experience», un evento innovativo che invita il pubblico a esplorare l’universo musicale oltre il semplice ascolto. Organizzata dall’Associazione Spazio Eventi con il sostegno del Comune, la manifestazione trasformerà la storica “casa del cinema” in un laboratorio interattivo dove tecnologia, liuteria e cultura si incontrano.

Workshop e alta fedeltà nelle sale di Villa Calcaterra

L’evento propone un percorso che spazia dalle tecniche di registrazione professionale alla riproduzione sonora di altissima qualità. Gli appassionati potranno immergersi in sale d’ascolto HI-FI High End dedicate alla musica liquida o riscoprire il calore del vinile. Per i musicisti, saranno presenti esperti di liuteria per consulenze sul setup degli strumenti a corda e percussioni, mentre i docenti di musica saranno a disposizione di chiunque voglia provare uno strumento per la prima volta.

Il programma di domenica tra libri e leggende del rock

La giornata di domenica 12 aprile sarà caratterizzata da un fitto calendario culturale curato dall’Associazione «Dalle Libraie». Si partirà alle 15:30 con il documentario «Seattle Postcard», per proseguire con la presentazione di volumi dedicati alla storia del disco. Particolarmente atteso l’incontro delle ore 18:00 con Franco Mussida, fondatore della PFM, che dialogherà con Mox Cristadoro e il direttore de La Prealpina Silvestro Pascarella, regalando anche un momento di musica dal vivo.

Un omaggio ai Pink Floyd e degustazioni sensoriali

La serata conclusiva celebrerà il mito di «Wish You Were Here» dei Pink Floyd, con un viaggio tra aneddoti e musica dal vivo curato da Marco Bottini. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, il cortile della Villa ospiterà un mercatino di vinili e un’area street food con birra alla spina.

«Un laboratorio di ascolto, riproduzione, apprendimento, ricerca, riscoperta – sottolinea Manuela Maffioli, assessore alla Cultura –. Un’occasione per riassaporare il gusto del vinile e ritrovarsi attorno al comune interesse non solo per la musica, ma per ciò che la presuppone: il suono».