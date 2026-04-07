C.A.O.S. di Varese tra le prime associazioni certificate da Europa Donna Italia

L’associazione varesina “C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate Al Seno” è tra le prime in Italia a ottenere l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia, il movimento fondato da Umberto Veronesi per la tutela dei diritti delle pazienti con tumore al seno.

Il riconoscimento, rilasciato dall’organismo Italcert, certifica il rispetto di standard legati alla qualità dei servizi, alla formazione dei volontari, alla trasparenza e alla tutela delle pazienti. Si tratta di un passo importante verso la professionalizzazione del volontariato in ambito senologico.

«Le Linee Guida alla base della certificazione definiscono criteri di qualità che crediamo imprescindibili per il volontariato di oggi» afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia.

«Questo risultato non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una fase nuova» spiega» Adele Patrini, presidente di C.A.O.S., sottolineando come il percorso abbia rafforzato l’organizzazione e la collaborazione con strutture sanitarie e istituzioni.

A livello nazionale sono sei le associazioni ad aver ottenuto l’attestazione, segno di un volontariato sempre più strutturato e competente, come evidenziato anche da Europa Donna Italia.