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Saronno/Tradate

Cade con la moto in via Zara a Tradate, in ospedale un ragazzo di 17 anni

L’allarme è scattato poco dopo le 22 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese con il supporto dell'automedica. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese in codice giallo

Ambulanza automedica notte centro storico

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito nella serata di ieri, martedì 14 aprile, in un incidente stradale avvenuto a Tradate, in via Zara, non lontano dal parco di Villa Inzoli. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla moto per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 22 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese con il supporto dell’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al minorenne, che è stato poi trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, segno di condizioni di media gravità.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, né se siano coinvolti altri veicoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

(immagine di repertorio)

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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