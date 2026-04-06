Cade in una scarpata durante una festa ad Arogno: 31enne in gravi condizioni
L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nei pressi del campo sportivo. L'uomo è precipitato in una zona impervia rendendo difficili le operazioni di soccorso
Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, in Canton Ticino, dopo essere precipitato in una scarpata nei pressi del campo sportivo. Il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, è ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.
La caduta durante la notte
L’infortunio è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne si trovava nei pressi di una festa in corso al campo sportivo quando si sarebbe allontanato dal capannone della manifestazione, finendo per cadere per una decina di metri lungo un dirupo.
La caduta si è conclusa sul greto di un riale, in una zona particolarmente impervia che ha reso complesse le operazioni di soccorso. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia cantonale.
Soccorsi complessi e trasporto in elicottero
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Città di Mendrisio. Mobilitati anche i pompieri di Melide e l’Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano.
Presenti inoltre i soccorritori della Croce Verde di Lugano, del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo aver raggiunto e stabilizzato l’uomo, i sanitari lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 31enne ha riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita.
La dinamica esatta dell’accaduto resta al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire le circostanze della caduta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.