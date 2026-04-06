Cade in una scarpata durante una festa ad Arogno: 31enne in gravi condizioni

Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, in Canton Ticino, dopo essere precipitato in una scarpata nei pressi del campo sportivo. Il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, è ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

La caduta durante la notte

L’infortunio è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne si trovava nei pressi di una festa in corso al campo sportivo quando si sarebbe allontanato dal capannone della manifestazione, finendo per cadere per una decina di metri lungo un dirupo.

La caduta si è conclusa sul greto di un riale, in una zona particolarmente impervia che ha reso complesse le operazioni di soccorso. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia cantonale.

Soccorsi complessi e trasporto in elicottero

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Città di Mendrisio. Mobilitati anche i pompieri di Melide e l’Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano.

Presenti inoltre i soccorritori della Croce Verde di Lugano, del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo aver raggiunto e stabilizzato l’uomo, i sanitari lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 31enne ha riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita.

La dinamica esatta dell’accaduto resta al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire le circostanze della caduta.