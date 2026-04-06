Cade mentre va in bicicletta, soccorsi in azione per una 63enne sulla ciclopedonale della Valle Olona
L’incidente è avvenuto nella mattinata lungo la pista ciclopedonale dell’ex ferrovia della Valmorea con l’intervento dei soccorsi in codice giallo
Pasquetta sfortunata per una donna di 63 anni che è rimasta ferita nella mattinata di oggi a Cairate dopo una caduta dalla bicicletta lungo la pista ciclopedonale della Valle Olona che corre lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valmorea.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.50 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa.
I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna sul posto, valutando le sue condizioni con un codice giallo, indice di traumi di media gravità. Successivamente la 63enne è stata trasportata all’ospedale di Tradate per le medicazioni e gli accertamenti del caso.
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