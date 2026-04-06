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Saronno/Tradate

Cade mentre va in bicicletta, soccorsi in azione per una 63enne sulla ciclopedonale della Valle Olona

L’incidente è avvenuto nella mattinata lungo la pista ciclopedonale dell’ex ferrovia della Valmorea con l’intervento dei soccorsi in codice giallo

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Pasquetta sfortunata per una donna di 63 anni che è rimasta ferita nella mattinata di oggi a Cairate dopo una caduta dalla bicicletta lungo la pista ciclopedonale della Valle Olona che corre lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valmorea.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.50 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa.

I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna sul posto, valutando le sue condizioni con un codice giallo, indice di traumi di media gravità. Successivamente la 63enne è stata trasportata all’ospedale di Tradate per le medicazioni e gli accertamenti del caso.

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Pubblicato il 06 Aprile 2026
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