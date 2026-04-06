Cade mentre va in bicicletta, soccorsi in azione per una 63enne sulla ciclopedonale della Valle Olona

Pasquetta sfortunata per una donna di 63 anni che è rimasta ferita nella mattinata di oggi a Cairate dopo una caduta dalla bicicletta lungo la pista ciclopedonale della Valle Olona che corre lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valmorea.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.50 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa.

I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna sul posto, valutando le sue condizioni con un codice giallo, indice di traumi di media gravità. Successivamente la 63enne è stata trasportata all’ospedale di Tradate per le medicazioni e gli accertamenti del caso.