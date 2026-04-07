Cadrezzate dopo sei mesi ricade nello stupore: “Dov’è finito Elia Del Grande?”

La signora bionda sta entrando nella locanda della piazza di Cadrezzate non fa in tempo a superare la soglia che una Cinquecento rallenta, chi sta al volante abbassa il finestrino: «Cosa succede?».

Lei: «È scappato di nuovo Elia». Il conducente calvo scuote la testa, si ferma allo stop e se ne va.

Notizia del giorno nella piazza di Cadrezzate con Osmate, dove tutti parlano della nuova fuga di Elia del Grande, cinquant’anni compiuti a ottobre che ha approfittato di un momento di uscita dalla struttura di Alba dove era rinchiuso in regime di «casa lavoro»: insieme al cappellano stava servendo ad una mensa della Caritas per dileguarsi.

La notizia della sua fuga è arrivata solo ieri, a Pasqua, e lontano dalle telecamere, sottovoce, è un florilegio di domande: «Ma come è stato possibile?».

Il resto è attesa di possibili sviluppi, e dirette continue delle tv che si alternano fra il portone dove avvenne la cattura di novembre – il principio della via Giacomo Matteotti – , il retro della casa da dove approfittando del buio e del pedalò Del Grande riusciva a rincasare evitando le pattuglie dei carabinieri facendo a piedi il breve tratto che separa l’approdo dalla piazza del paese, e appunto la zona dei canneti e del piccolo molo dietro alla chiesa e all’anfiteatro caro al sindaco Cristian Robustellini.

Pattuglie dei carabinieri se ne incontrano poche, del resto le ricerche in questi casi, scontate e non annunciate, avvengono seguendo piste e canali differenti. C’è inmvece la polizia locale in divisa che pattuglia il paese e segue il viavai di cronisti.

Verso mezzogiorno il sindaco arriva in piazza e si porta appresso il vero stupore, misto a più di un pizzico di amarezza per come si sono messe le cose per il suo concittadino: «Sono trascorse troppe poche ore per avere un sentimento concreto di chi vive in paese ma già da ora emerge una grande delusione, un sentimento comune che gioca certamente a sfavore di Del Grande, anche in un’ottica di reinserimento sociale. Penso che per quanto avvenuto queste opportunità siano ridotte al lumicino».