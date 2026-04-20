Caldo in arrivo nelle aziende, Td Group lancia il noleggio stagionale dei raffrescatori industriali

Con l’arrivo della stagione estiva torna un tema centrale per molte aziende: il comfort negli ambienti di lavoro. Temperature elevate in capannoni, officine e spazi produttivi possono incidere direttamente sul benessere dei lavoratori e sull’efficienza delle attività.

Per rispondere a questa esigenza, Td Group propone anche per il 2026 il servizio di noleggio stagionale di raffrescatori evaporativi, una soluzione pensata per il settore industriale e per gli ambienti di grandi dimensioni.

I dispositivi, disponibili in diverse configurazioni, consentono di raffrescare in modo mirato spazi fino a 400 metri quadrati, adattandosi alle diverse esigenze produttive . Il sistema funziona con acqua ed energia elettrica a 220V, senza la necessità di impianti complessi, rendendo l’installazione semplice e immediata.

Per informazioni e preventivi:

commerciale@td-group.it

tel.: 0332 949844

Tra i punti di forza della proposta ci sono i consumi contenuti e la flessibilità del noleggio, che copre l’intera stagione calda (indicativamente da metà maggio a metà ottobre) . Una formula che permette alle aziende di pianificare per tempo, evitando interventi urgenti quando le temperature iniziano a salire.

I raffrescatori evaporativi rappresentano un’alternativa più economica rispetto ai sistemi di climatizzazione tradizionali e permettono di migliorare le condizioni ambientali, con effetti positivi su concentrazione, sicurezza e produttività.

Td Group invita le aziende a muoversi in anticipo: le unità disponibili sono limitate e la prenotazione anticipata consente di assicurarsi disponibilità e condizioni vantaggiose.