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Busto Arsizio/Altomilanese

Camion contro un balcone a Busto Arsizio: intervengono i Vigili del fuoco

L’incidente nel tardo pomeriggio in via Turati con l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Busto Arsizio - Camion contro un balcone in via TRurati

Un incidente insolito ma potenzialmente pericoloso quello avvenuto nel tardo pomeriggio a Busto Arsizio, dove un mezzo pesante ha urtato un balcone lungo via Turati, nei pressi della chiesa di San Michele, demolendo un pezzo della struttura.

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Camion distrugge un balcone a Busto Arsizio 3 di 3
Busto Arsizio - Camion contro un balcone in via TRurati
Busto Arsizio - Camion contro un balcone in via TRurati
Busto Arsizio - Camion contro un balcone in via TRurati

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali.

Secondo quanto ricostruito, la cabina del mezzo in transito ha colpito la struttura del balcone, provocando il distacco di alcune parti e creando una situazione di pericolo per chi si trovava nella zona.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi. Gli operatori hanno provveduto a rimuovere le porzioni pericolanti del balcone e a delimitare la zona sottostante, interdicendo il passaggio pedonale sotto la parte rimasta.

Un intervento tempestivo che ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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