Camion contro un balcone a Busto Arsizio: intervengono i Vigili del fuoco

Un incidente insolito ma potenzialmente pericoloso quello avvenuto nel tardo pomeriggio a Busto Arsizio, dove un mezzo pesante ha urtato un balcone lungo via Turati, nei pressi della chiesa di San Michele, demolendo un pezzo della struttura.

Galleria fotografica Camion distrugge un balcone a Busto Arsizio 3 di 3

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali.

Secondo quanto ricostruito, la cabina del mezzo in transito ha colpito la struttura del balcone, provocando il distacco di alcune parti e creando una situazione di pericolo per chi si trovava nella zona.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi. Gli operatori hanno provveduto a rimuovere le porzioni pericolanti del balcone e a delimitare la zona sottostante, interdicendo il passaggio pedonale sotto la parte rimasta.

Un intervento tempestivo che ha permesso di evitare conseguenze più gravi.