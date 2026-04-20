Camminata di 10 chilometri a Brunello: premiata la numerosa “ciurma” del Gruppo di Cammino San Martino

Il Gruppo di Cammino (GCC) San Martino ha colorato le strade di Brunello in occasione di «Brunellissima», la suggestiva camminata di 10 chilometri che ha animato il borgo lo scorso 19 aprile. Tra profumi primaverili e panorami incantevoli, il gruppo legato ad ATS Insubria si è distinto non solo per l’entusiasmo, ma anche per la partecipazione massiccia, portando a casa un riconoscimento ufficiale che premia la coesione dei suoi componenti.

Galleria fotografica Il Gruppo di Cammino San Martino di Carnago 4 di 6

Il riconoscimento della comunità

La numerosa delegazione del GCC San Martino è stata premiata come «Gruppo più numeroso» della manifestazione, un risultato che testimonia la vitalità di questa realtà dedicata al benessere e alla socialità. I rappresentanti del gruppo hanno voluto esprimere un ringraziamento ufficiale alla Proloco e al Sindaco di Brunello per l’accoglienza e per aver onorato la loro partecipazione con questo importante premio, che sottolinea il valore dell’aggregazione sul territorio.

La vittoria è stata dedicata interamente ai partecipanti che, con costanza, scelgono di condividere questi momenti di sport all’aria aperta. «Ciurma, questo premio è tutto vostro! – il commento della Walking Leader di GCC San Martino – Sono orgogliosa di voi e delle vostre alzate mattutine pur di stare tutti insieme». Un messaggio carico di affetto che mette in luce lo spirito di squadra che anima il gruppo, capace di trasformare una camminata mattutina in una vera e propria festa collettiva.

Un invito per il 25 aprile

Il premio ricevuto a Brunello non è che una tappa del ricco calendario di attività del gruppo di cammino. Dopo il successo della “super profumosa” trasferta nel borgo varesino, i camminatori sono già pronti a rimettersi in marcia. Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 25 aprile, quando la «ciurma» del GCC San Martino tornerà a trovarsi per una nuova occasione di salute e condivisione.