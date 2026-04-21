Camminata lungo il Sentiero delle Fate con la Pro Loco di Venegono Superiore e le GEV del Parco Pineta

La Pro Loco di Venegono Superiore organizza diverse uscite sul territorio, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie GEV del Parco Pineta. Domenica 12 aprile c’è stata la camminata lungo il Sentiero delle Fate di Pianbosco. All’evento hanno partecipato anche i maestri della Scuola di Musica di Venegono Superiore ed i giovanissimi allievi della scuola, con i loro clarini.

E’ stata una bella occasione, rivolta soprattutto ai più piccini, di camminare nel bosco, ascoltare la fiaba e le filastrocche, scritte per l’occasione dall’autrice Lucia Spezzano e recitate sapientemente dalle lettrici presenti. Durante il percorso sono stati presentati anche i disegni realizzati appositamente per la fiaba dal disegnatore Simone Lucini.

“Un’esperienza fantastica”, racconta Lucia Spezzano, “hanno partecipato tantissime persone, grandi e piccini; una mattinata passata all’aria aperta, nella bellezza della natura, lungo il Sentiero delle Fate, tra profumi di mughetti e cinguettii degli uccellini; con la magia della fiaba e delle filastrocche che ho avuto il piacere di scrivere appositamente per questo evento e che sono state lette, con passione e coinvolgimento, dalle lettrici della Pro Loco presenti. I giovani allievi della Scuola di Musica hanno dato dimostrazione delle loro capacità, le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta hanno condiviso tante curiosità sulla fauna dei nostri boschi e sugli animaletti che vi abitano, tanti spunti di svago e riflessione.

La camminata si è poi conclusa con un omaggio ai bambini da parte della Pro Loco di Venegono; a loro vanno fatti i complimenti per la perfetta organizzazione e per tutte le belle iniziative che portano avanti. Un grazie immenso a tutti i partecipanti”.