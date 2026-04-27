Campus estivo sul lago Maggiore: ad Angera torna Amaltheatro con il tema Heal the World
Il Campus estivo Green Amaltheatro si conferma così una proposte capace di unire divertimento, educazione e attenzione all’ambiente in un’unica esperienza
Ad Angera torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per bambini e ragazzi. Il Campus estivo Green Amaltheatro arriva alla sua settima edizione e per il 2026 sceglie un tema più che mai attuale, Heal the World, Cura il Mondo.
Un invito a prendersi cura dell’ambiente e delle relazioni, attraverso un’esperienza educativa che unisce natura, teatro e creatività.
Clicca qui e scarica il volantino
Il campus si svolge nella suggestiva cornice della Cascina Amaltheatro, in via ai Prati 7 a Barzola, nel comune di Angera, immersa nel verde e a pochi passi dal lago Maggiore. Un contesto ideale per vivere attività all’aria aperta, laboratori artistici e momenti di condivisione.
Il Campus estivo Green Amaltheatro, dedicato a bambini/e e ragazzi/e da 4 a 15 anni, sarà attivo dal 15 giugno al 4 settembre con formula diurna, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Una proposta flessibile pensata per accompagnare le famiglie durante tutto il periodo estivo.
Accanto alla formula tradizionale, sono previste anche due settimane speciali con formula diurna e notturna, dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio. In queste settimane i partecipanti potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva, con pernottamento in tenda e attività condivise anche nelle ore serali, a partire dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio.
Il Campus Amaltheatro si distingue per il suo approccio educativo, che mette al centro il contatto con la natura e l’espressione artistica. Le attività sono legate al teatro di figura, con laboratori creativi e percorsi che stimolano immaginazione, manualità e consapevolezza ambientale.
Come iscriversi
Le preiscrizioni al campus sono già aperte.
Clicca qui e compila il modulo
È necessario compilare un modulo per ciascun bambino o ragazzo iscritto. Al termine della procedura, le famiglie riceveranno una copia delle risposte via email.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 3358771173, oppure 3497132988, oppure scrivere all’indirizzo info@amaltheatro.org.
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