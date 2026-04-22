Cancellato il concerto ispirato al fenomeno K-pop al Teatro di Varese
"A causa di problemi tecnico-organizzativi", annullate le due repliche dello spettacolo "K-POP in concerto" del 24 aprile 2026. I biglietti saranno rimborsati integralmente fino al 25 maggio
A causa di «problemi tecnico-organizzativi», la produzione e il Teatro di Varese hanno stabilito di comune accordo l’annullamento delle due repliche dello spettacolo “K-POP in concerto – tributo con le hit più famose”, previste per il 24 aprile alle ore 18:00 e 21:00. L’annuncio è stato dato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, a poco più di 48 ore dall’appuntamento.
«Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e desideriamo porgere le nostre più sincere scuse al pubblico per il disagio arrecato – si legge nella nota ufficiale -. I biglietti saranno rimborsati integralmente, prevendita compresa.»
Il rimborso dei biglietti sarà possibile entro il 25 maggio 2026. Per i biglietti acquistati tramite il circuito TicketOne, è necessario accedere autonomamente al sito www.ticketone.it e seguire le procedure indicate. Per i biglietti acquistati al botteghino del teatro, sarà necessario recarsi fisicamente agli sportelli durante gli orari di apertura, consegnando i biglietti integri.
Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare la biglietteria all’indirizzo mail biglietteria biglietteria@teatrodivarese.co
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