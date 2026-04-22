Candiani si candida a Macugnaga con lo spirito del civil servant: “Non è un’iniziativa di bandiera, uniti per salvare il paese”

Stefano Candiani lo dice subito, prima ancora che la conversazione entri nel vivo: «Più che gli auguri servono gli incoraggiamenti». Il deputato leghista alla sua terza legislatura ha accettato di candidarsi a sindaco di Macugnaga, 540 abitanti ai piedi del Monte Rosa, comune del Verbano-Cusio-Ossola commissariato dall’agosto scorso dopo l’arresto dell’ex primo cittadino e le dimissioni del consiglio. Una scelta che lo ha portato a dimettersi dal consiglio comunale di Tradate, dove sedeva da 29 anni.

Lo spirito con cui affronta questo nuovo capitolo della sua vita politica sembra essere quello del “civil servant”, alla Mario Draghi, gli diciamo per stuzzicarlo, e ci riusciamo. «Per carità evitiamo questi paragoni. Però si, mi metto al servizio della comunità locale».

Stefano Candiani com’è nata questa candidatura?

«Il paese si è fermato da almeno trent’anni. Negli anni Settanta e Ottanta ha puntato tutto sulle seconde case come modello di sviluppo, poi però hanno cominciato a chiudere gli alberghi, poi gli impianti, chiuso tutto. Risultato: Macugnaga è sull’orlo del baratro. E la situazione recente è piuttosto complicata dopo un anno di commissariamento. Una situazione nera.»

E lei cosa c’entra?

«Io ho la casa lì e ci vado con la mia famiglia dal 1978. C’è un legame affettivo che va oltre il turistico, questo non l’ho mai nascosto. Qualche tempo fa hanno cominciato ad arrivare persone del posto a sollecitarmi. Ho sempre detto che il supporto, come l’ho dato in passato, anche in occasione dell’alluvione, lo avrei dato comunque. Ma ho sempre risposto che l’impegno amministrativo diretto sarebbe stata un’altra cosa: ho fatto dieci anni da sindaco a Tradate e cinque da assessore, mi sono preso tutti gli onori ma anche e soprattutto i tanti oneri. Onestamente adesso ne avrei fatto anche a meno».

Cos’è cambiato?

«Mi sono convinto che la comunità abbia capito che le divisioni, i litigi, o le antipatie personali vanno messe da parte. Se si perde tempo a litigare invece di trovare soluzioni, non se ne esce vivi. Hanno messo insieme un bel gruppo con persone di buona volontà: gente che ha già amministrato, chi era in maggioranza, chi era in opposizione, tutti uniti. Quando ho visto questa consapevolezza, mi sono convinto».

Non si sta muovendo con le bandiere della Lega quindi?

«Sono un parlamentare della Lega, questa è cosa piuttosto nota: ne ho parlato col segretario regionale Riccardo Molinari e con Matteo Salvini, ricevendo ampio supporto. E sarà un supporto fondamentale. Ma Macugnaga é un paese da 540 abitanti, e se qualcuno ne volesse fare una questione politica di parte, io gli chiederei di spiegarmi cosa vuol dire essere di sinistra o di destra in un paese di 500 anime a 1400 metri d’altezza, con tutti i problemi che sta attraversando. La lista che mi candida è fatta di gente del posto, con esperienza professionale e amministrativa, consapevole che la mia disponibilità è condizionata all’unità e all’impegno su un progetto di sviluppo, non orientato al rimuginare guardando al passato, ma sul rimboccarsi tutti le maniche per il futuro».

Qual è la priorità concreta?

«Gli impianti. La funivia è la terza costruita in Italia: un impianto che ha fatto da apripista quando altrove neppure si sciava, ma nel 2029 arriva a fine vita, e senza investimenti nuovi andrà fuori servizio. Questo è il nodo centrale, insieme allo sblocco dei finanziamenti e al rilancio dell’intero sistema turistico, non solo del paese, ma di tutta la valle Anzasca. Non mi candido a Macugnaga per tagliare l’erba o rifare il decoro urbano, che peraltro è importantissimo: quello lo seguirà chi nella futura amministrazione é li residente. Io ci sarò per sviluppare al meglio quello che posso fare nel mio ruolo di parlamentare nazionale: per attivare al meglio rapporti a livello di governo, le collaborazioni oltre la valle, per aiutare il paese a tirarsi fuori dai problemi e trovare soluzioni per lo sviluppo turistico».

Ieri sera si è dimesso dal consiglio comunale di Tradate dopo 29 anni.

«È stato un passaggio obbligato per legge, e mi ha portato un po’ di malincuore. L’ho fatto spiegando in aula quello che ho appena raccontato e ribadendo che il mio impegno per Tradate non cambia: seguirò con occhio attento lo sviluppo dei progetti Frera, la nuova caserma dei carabinieri e il parco Mayer, investimenti importanti per il cui finanziamento mi sono molto speso e che devono essere ben condotti in porto. Ho ringraziato tutti, maggioranza e opposizione. Dopo tanti anni in comune e tre legislature in parlamento sono nella condizione di spendere al meglio la mia esperienza dando una mano a una piccola comunità che me l’ha chiesto, tanto bella, ma che ora è in difficoltà: un servizio civico che ritengo importante e doveroso».