Cantello “volta pagina”: Battarino protagonista della rassegna tra libri e incontri

La rassegna “Voltiamo pagine” entra nel vivo a Cantello con un appuntamento dedicato al fascino del giallo e alla scrittura che indaga la realtà. Giovedì 16 aprile alle 20.45, nella sala conferenze dell’Antico cascinale lombardo di via Monastero 7, sarà protagonista Giuseppe Battarino con la presentazione del suo libro Giallisti sul serio, in un incontro a ingresso libero aperto a tutti.

L’evento si inserisce all’interno del ciclo promosso dal Comune di Cantello – Assessorato alla Cultura, una rassegna che da marzo a maggio propone momenti di riflessione e dialogo attraverso la letteratura. Dopo l’apertura del 26 marzo con lo psicologo Marco Paganini, che ha affrontato il tema del benessere psicofisico, il percorso prosegue il 23 aprile con Sara Rattaro e il suo libro dedicato alla figura di Teresa Mattei, tra storia e memoria civile.

Il calendario continuerà poi il 7 maggio con Ernesto Masina, protagonista dell’incontro dedicato a Don Arlocchi e i casi della vita, in una serata proposta dall’associazione LibroAperto. Un programma vario che attraversa generi e temi diversi, dalla saggistica alla narrativa, mantenendo sempre al centro il valore della lettura come occasione di confronto.