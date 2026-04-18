Cantù e Varese, vincere il 150° derby in Serie A vale davvero doppio

Lo scorso 16 novembre la Itelyum Arena aprì i battenti per una partita delicatissima, con la Openjobmetis inchiodata a 2 punti in classifica e con Cantù sulla carta pronta ad azzannarla, più avanti in classifica. Il derby però si tinse nettamente di biancorosso e da lì in avanti i rapporti di forza tra le due eterne rivali si sono invertiti tanto da dare a entrambe una grande occasione nel retour match del PalaDesio (domenica 19 aprile, ore 19).

Varese va in Brianza con un obiettivo chiaro: strappare i due punti per proseguire sulla strada dei playoff, conscia che alla penultima giornata dovrà restare ferma e che all’ultima si recherà a Bologna. Cantù prima ancora di togliersi una soddisfazione con la Openjobmetis deve pensare a mettersi al sicuro: il successo su Sassari di due settimane fa ha dato un bella mano ai biancoblu che però non si fidano di quel che può ancora accadere alle loro spalle (sono terz’ultimi).

Insomma: per le due lombarde non è una partita da giocare per il solo piacere di battere “quegli altri” e sarà curioso capire su quali binari si metterà il derby numero 150. Cantù ha cambiato pelle sia a livello tecnico (De Raffaele in panchina al posto di Brienza) sia umano con le aggiunte recenti del veterano Gerald Robinson e dell’alona francese Ivan Fevrier a completare una rivoluzione che ha portato a Cantù anche Chris Chiozza, campione NBA 2022 con Golden State.

Ne è uscita una formazione meno sbarazzina, più esperta, più concreta, più adatta a salvaguardare Sneed non più costretto ad attaccare e difendere con la bava alla bocca per 40′. Cantù oggi ha qualità (lo stesso Sneed, Erick Green, Bortolani) e stazza (il pivottone Ballo più Okeke, Basile, Fevrier) con l’ex De Nicolao a dare difesa, leadership e qualche tiro ben fatto al momento giusto. A proposito di Green, assente lunedì scorso a Bologna, dovrebbe essere regolarmente in campo.

Un quadro – attenzione – che non è perfetto perché quando si cambia tanto in corsa e si mettono insieme tanti uomini con livelli simili, non tutto va a incastrarsi a menadito. Però, certamente l’Acqua San Bernardo è un cliente molto difficile specie in un PalaDesio imbottito di tifosi e praticamente privo di cuori biancorossi (vietata la vendita dei biglietti a chi risiede tra i Sette Laghi).

Ecco allora che i tifosi varesini anticiperanno il contributo vocale alle 15,30 nel parcheggio del Centro Campus, da dove la Openjobmetis partirà in pullman per un tragitto lungo meno di 60 chilometri con ancora negli occhi e nelle orecchie il baccano generato da chi ha questa squadra nel cuore. Una squadra che – è facile dirlo, meno a farlo – dovrà puntare sulle proprie qualità difensive, atletiche e perché no tattiche e minimizzare invece quei difetti che non consentono mai a Kastritis di dormire sugli allori. Evitare controparziali pesanti e veloci, reggere a rimbalzo (Ballo è un gigante aspirapalloni: va attaccato in modo diverso e allontanato dalle due aree) ed evitare certe scelte micragnose in campo e in panchina. Le cose semplici, spesso, sono le migliori.

DIRETTAVN – Il match del PalaDesio sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 18,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA: V. Bologna*, Brescia* 38; Venezia*, Milano* 34; Tortona* 30; Trieste* 26; Reggio Emilia* 24; VARESE 22; Trento*, Cremona 20; Udine, Napoli * 18; Cantù 16; Sassari 14; Treviso* 12.

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Lunedì alle 11 toccherà al podcast “Dal Parquet“ mentre giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo appena aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.