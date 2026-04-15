Capannone industriale in fiamme a Solaro: intervento dei vigili del fuoco da Milano, Varese e Saronno
L'allarme scattato poco prima delle 8 in via Giulio Verne dove sono intervenuti diversi mezzi e squadre dei Vigili del fuoco
Un incendio è divampato questa mattina, mercoledì 15 aprile, all’interno di un capannone industriale a Solaro, in via Giulio Verne. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 8 e ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. La ditta interessata è la Luma srl, un’azienda che produce materie plastiche.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Milano, con il supporto anche di squadre provenienti da Varese e Saronno, oltre ai carabinieri della compagnia di Desio. Attivata anche un’ambulanza della Croce Rossa (comitato di Misinto), inviata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.
Non sono stati diffusi dettagli sulle cause del rogo né sull’entità dei danni al capannone.
Alle 9,30 le operazioni di spegnimento si sono concluse ed è iniziata la messa in sicurezza dell’area a cura dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri si stanno occupando degli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.
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