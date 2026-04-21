Carcassa di un maschio di lupo trovata ai bordi dell’autostrada a Buguggiate

Carcassa di animale, come tante se ne vedono purtroppo a bordo strada un po’ in tutte le stagioni. Ma quella avvistata e rimossa questa mattina, martedì, sulle rampe che portano all’ingresso in A8 in direzione Milano, a Buguggiate, non lascia dubbi a ogni tipo di interpretazione.

Non si tratta di un grosso cane o di una razza somigliante: si tratta proprio di un lupo.

A prima vista un esemplare adulto, giovane e in salute.

La conferma arriva dal Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale, che si è occupata dei rilievi sul selvatico e della rimozione della carcassa dell’animale.

Una presenza, quella del lupo, ormai acclarata in provincia di Varese dopo i frequenti avvistamenti anche e soprattutto nelle aree urbane negli anni scorsi – a Varese e addirittura a Busto Arsizio, oltre alla più recente segnalazione a Barasso e a Maccagno con Pino e Veddasca, solo qualche giorno fa – sebbene alle autorità non risulti ancora la presenza di un branco, a differenza di quanto avviene nell’Alto Lario o nel Canton Ticino.

E poi la “firma” del lupo si è palesata a marzo, quando almeno nove capi di bestiame, pecore allevate in un’azienda agricola della Rasa, vennero sbranate: gli esami del Dna confermarono la presenza del predatore.

L’atteggiamento da tenere in questo frangente resta quello che gli studiosi hanno sempre indicato: nessun panico, ma attività di prevenzione (rivolte specialmente al mondo degli allevatori) rispetto alla presenza di un animale che ha il suo posto nella preservazione della biodiversità.

Nel Novecento il lupo era diffuso lungo tutta la penisola, ma tra anni ’50 e ’70 subì un drastico calo per caccia e perdita di habitat, fino a sopravvivere solo sull’Appennino. La svolta arrivò con le tutele dagli anni ’70, che ne favorirono la ripresa. Dagli anni ’90 il lupo ha iniziato a ricolonizzare le Alpi, tornando nel Nord Italia. Oggi è presente stabilmente anche in Lombardia, Veneto e Piemonte, con esemplari sempre più vicini alle aree urbane, segno di un’espansione ormai consolidata.

L’animale rinvenuto martedì mattina in quel triangolo di area verde che si distingue fra le rampe di ingresso in A8 (vedi foto qui sopra) è, secondo gli esperti, un soggetto “in dispersione”, cioè un maschio che una volta raggiunta la maturità abbandona il branco per andare a colonizzare altre zone.