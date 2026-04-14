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Carenza di operatori sociosanitari, il varesino Licata chiede alla Regione di aprire anche a chi ha studiato all’estero

Licata, pur riconoscendo gli sforzi già in campo, tra cui i 6 milioni di euro stanziati dalla Regione per corsi gratuiti OSS e ASA, ritiene che la formazione interna non basti

giuseppe licata

Aprire anche agli Operatori Socio-Sanitari la possibilità di esercitare temporaneamente la professione in Lombardia con una qualifica conseguita all’estero. È quanto chiede Giuseppe Licata, consigliere regionale varesino di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, con un’interpellanza discussa oggi in Consiglio regionale a Milano.

La proposta prende le mosse da una norma nazionale già esistente: il Decreto Legge 34/2023 e la successiva Intesa Stato-Regioni del 2024 prevedono la possibilità di esercizio temporaneo per chi ha conseguito una qualifica sanitaria fuori dall’Italia. Alcune regioni — Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto — hanno già applicato lo strumento anche agli OSS. La Lombardia lo ha fatto per medici e infermieri, ma non ancora in modo strutturato per questa categoria.

Il quadro nazionale, secondo Licata, è critico: in Italia mancherebbero circa 80.000 OSS, con ricadute dirette sulle RSA e sull’assistenza territoriale. “Una criticità che riguarda anche la Lombardia”, sottolinea il consigliere, che ha chiesto all’assessore Guido Bertolaso di attivare “procedure più incisive per reclutare personale sociosanitario anche all’estero, attraverso percorsi di verifica rigorosi e allo stesso tempo rapidi e semplificati”.

La risposta della Regione è stata cauta ma non chiusa. Il sottosegretario Mauro Piazza, con delega all’Autonomia e ai rapporti con il Consiglio, ha dichiarato che Regione Lombardia “sta valutando una modalità per una possibile estensione anche agli OSS della professione temporanea”, pur precisando che la figura è disciplinata da regole regionali. Piazza ha però contestato la premessa dell’interpellanza, negando l’esistenza di una vera carenza: il numero di OSS in Lombardia sarebbe cresciuto da 8.166 unità nel 2022 a oltre 13.000 nel 2025.

Licata, pur riconoscendo gli sforzi già in campo — tra cui i 6 milioni di euro stanziati dalla Regione per corsi gratuiti OSS e ASA — ritiene che la formazione interna non basti. “È necessario rafforzare anche il reclutamento dall’estero”, ha ribadito, auspicando che l’assessorato colmi presto quella che definisce una lacuna ancora aperta nel sistema.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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