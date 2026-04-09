Carlo Terzuolo racconta luce e ombra nella mostra fotografica “Apparenze”

Nel foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno prosegue fino al 4 maggio “Apparenze”, la nuova mostra fotografica di Carlo Terzuolo. L’esposizione si inserisce nel programma “Art Foyer”, il ciclo di mostre che accompagna la stagione teatrale portando l’arte negli spazi del teatro.

Curata da Sabrina Romanò e promossa dalle associazioni Helianto e ArtigianArte, la mostra propone una riflessione sul rapporto tra luce e ombra attraverso una serie di ritratti che mettono in discussione la percezione della realtà.

Un viaggio tra luce e ombra

“Apparenze” presenta quattro opere di grandi dimensioni affiancate da trenta Polaroid che compongono un percorso visivo suggestivo. Gli scatti, tutti in bianco e nero, si concentrano su dettagli del corpo femminile, spesso rielaborati fino a diventare quasi irreali.

«L’ombra, tradizionalmente associata a qualcosa di oscuro, qui acquista una dimensione di straordinaria luminosità capace di esaltare la fisicità e trasformare lo sguardo».

Il risultato è una sorta di “anatomia fotografica”, dove la scomposizione delle immagini accompagna lo spettatore in un percorso sospeso tra sogno, seduzione e immaginazione.

Incontro con l’artista il 19 aprile

Il pubblico avrà l’occasione di incontrare direttamente Carlo Terzuolo domenica 19 aprile alle 17.30, in occasione della presentazione ufficiale della mostra. L’evento sarà arricchito da una performance artistica a cura degli attori dell’associazione e si concluderà con un aperitivo.

L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del teatro e in concomitanza con gli spettacoli in cartellone.

Un progetto che porta l’arte in teatro

“Apparenze” fa parte della quarta stagione di “Art Foyer”, iniziativa culturale che negli anni ha trasformato il foyer del Teatro Giuditta Pasta in uno spazio espositivo vivo e accessibile.

Il progetto, nato nel 2022, ha ospitato artisti e linguaggi diversi, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea in modo semplice e diretto, creando un dialogo tra spettacolo e arti visive.

La mostra aderisce inoltre al circuito diffuso del Festival Fotografico Europeo, ampliando ulteriormente la rete di eventi dedicati alla fotografia sul territorio.