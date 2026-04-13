Caronnese battuta, Arconatese regina: gli oroblu tornano in Serie D

L’Arconatese può far partire i caroselli. Con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, la formazione oroblu conquista matematicamente la promozione e torna in Serie D dopo una sola stagione trascorsa nel purgatorio dell’Eccellenza. La festa è scoppiata sul campo di Caronno Pertusella dove, grazie a una vittoria di misura e alla contemporanea sconfitta della Solbiatese a Sedriano, il traguardo è diventato realtà.

Una sfida equilibrata a Caronno Pertusella

Il big match della trentaduesima giornata non ha tradito le attese, offrendo spettacolo davanti a un pubblico numeroso. La Caronnese ha giocato una partita generosa e di alto livello, confermando la sua solidità in zona playoff, ma ha dovuto fare i conti con un’Arconatese cinica e determinata a chiudere i giochi. Dopo una prima mezz’ora di studio, il match si è acceso con le parate dei due portieri, Paloschi e Santulli, entrambi protagonisti di interventi decisivi per mantenere l’equilibrio.

Il guizzo di Vavassori decide l’incontro

L’episodio che ha cambiato la storia del campionato è arrivato al 23′ della ripresa. Su una punizione calciata con precisione da Scapinello dalla fascia sinistra, Vavassori si è fatto trovare pronto in area: un tiro ravvicinato che non ha lasciato scampo a Paloschi, firmando lo 0-1. La Caronnese ha reagito con veemenza, sfiorando il pareggio in più occasioni con Di Quinzio e con i colpi di testa di Sorrentino e Colombo, ma la difesa ospite ha retto l’urto fino al triplice fischio.

Il ritorno in Serie D

Al termine dei sei minuti di recupero, la notizia della sconfitta della Solbiatese ha trasformato il prato del Comunale nel palcoscenico dei festeggiamenti dell’Arconatese. Un successo meritato per una squadra che ha saputo dominare il girone, tornando subito nel massimo campionato dilettantistico nazionale. «Ai nostri avversari vanno i migliori complimenti per la promozione in Serie D – il commento sportivo giunto dall’ambiente della Caronnese – mentre noi continueremo il nostro percorso per centrare l’obiettivo playoff».

CARONNESE-ARCONATESE 0-1

MARCATORE st 23′ Vavassori

CARONNESE Paloschi, Vaghi (28′ st Colombo), Vitofrancesco, Ortelli, Galletti (9′ st Tumino), Sorrentino, Malvestio, Corno, Ghibellini (28′ st Cerreto), Di Quinzio, Cannizzaro. A disp. Vergani, Terrini, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti. All. Ferri

ARCONATESE Santulli, Tirapelle, Gnaziri, Cavagna, Luoni, Alberton, Vavassori, Menegazzo, Silvano (39′ st Paparella), Scapinello, Nigro (36′ st Mezzanzanica). A disp Pedotti, Donizetti, Zocco Ramazzo, Villari, Medici, Arpino, Morelli. All. Livieri

ARBITRO Tasso di Macerata

AMMONITI Tirapelle (A), Vavassori (A), Silvano (A), Mezzanzanica (A)