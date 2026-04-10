Carrozzeria Orfeo a Varese: il pluripremiato “Misurare il salto delle rane” arriva al Teatro Intred

C’è un appuntamento che gli amanti del teatro (e chiunque abbia voglia di una storia travolgente) non possono mancare: il ritorno a casa di Gabriele Di Luca con la sua ultima, acclamata fatica. Domenica 19 aprile alle ore 20:00, il sipario del Teatro Intred di Varese si alzerà su Misurare il salto delle rane, la nuova produzione di Carrozzeria Orfeo che ha appena fatto il pieno di consensi, conquistando il prestigioso Premio della Critica A.N.C.T. 2025 come Miglior Spettacolo. (foto di copertina di Andrea Morgillo)

Una storia sospesa tra nebbia e mistero

Siamo in un piccolo paese di pescatori negli anni ’90, un microcosmo isolato da una palude minacciosa e un lago immenso. Qui, tre donne di generazioni diverse — Lori (Elsa Bossi), Betti (Chiara Stoppa) e Iris (Noemi Apuzzo) — si ritrovano legate da un lutto avvenuto vent’anni prima e mai del tutto risolto.

Non aspettatevi però un dramma cupo e polveroso. Fedele alla sua cifra stilistica, la compagnia Carrozzeria Orfeo mescola i generi: Misurare il salto delle rane è una dark comedy tagliente, dove la risata arriva improvvisa a stemperare il dolore, e dove l’ironia diventa l’unico strumento per sopravvivere a una realtà arcaica e opprimente.

Il “salto” come atto di coraggio

Come spiegato dallo stesso autore Gabriele Di Luca in una recente intervista a VareseNews per La Materia del Giorno, il titolo è una metafora potente:

«La rana vive tra due mondi ed è simbolo di metamorfosi. Il suo salto rappresenta il coraggio di abbandonare uno stato precedente. Misurare questi salti — il coraggio, la disperazione, la speranza — è un’impresa impossibile».

Nello spettacolo, ogni protagonista cerca il proprio salto: chi per elaborare una perdita, chi per sfuggire all’etichetta di “pazza”, chi per rompere le convenzioni borghesi e cercare una verità distruttiva.

Perché andare a teatro domenica sera?

Andare a vedere un’opera di Carrozzeria Orfeo significa immergersi in un teatro pop e contemporaneo, capace di parlare al pubblico di oggi con un linguaggio visivo e drammatico quasi cinematografico (alla David Lynch, dicono i critici).

Sul palco vedremo tre interpreti straordinarie dare corpo a un’indagine poetica sulla condizione umana, supportate dalle musiche originali di Massimiliano Setti e da una messa in scena di grande impatto visivo.

È un’occasione rara per sostenere il talento varesino che sta girando l’Italia facendo registrare sold-out ovunque. Come ha ricordato Di Luca, è il momento che anche Varese faccia sentire il suo calore a un artista che ha saputo portare i profumi e le atmosfere del nostro lago sui palchi più prestigiosi della nazione.

Dettagli dell’evento

Quando: Domenica 19 aprile 2026, ore 20:00

Dove: Teatro Intred (Piazza Repubblica, Varese)

Biglietti: Disponibili online su Ticketone o presso la biglietteria del teatro.