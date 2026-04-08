Casciago, la palestra comunale cambia volto: quasi un milione di euro per l’efficienza e l’inclusione

Un restyling profondo, tecnologico e, soprattutto, inclusivo. La palestra comunale di Casciago, cuore pulsante dello sport cittadino sin dagli anni ’80, si appresta a vivere la sua trasformazione più importante grazie a un importante finanziamento ottenuto da Regione Lombardia.

Il progetto, elaborato dagli uffici comunali col supporto di uno studio specializzato in progetti ecosostenibili e green, è stato premiato dal Pirellone con un contributo di 847 mila euro, a cui si aggiungono circa 90 mila euro di fondi propri già stanziati a bilancio, per un investimento complessivo che sfiora il milione di euro.

Una palestra senza barriere: lo sport per tutti

L’obiettivo cardine dell’intervento è la piena accessibilità. Il progetto prevede la creazione di un accesso diretto al campo per le persone con disabilità, l’adeguamento completo dei servizi igienici e la riqualificazione degli spalti.

«Siamo molto contenti per questo risultato. Vogliamo che questo sia un luogo per tutti – spiegano il sindaco Mirko Reto e il vicesindaco Alberto Gaggioni – aprendo le porte a realtà come il Baskin (basket inclusivo) e potenziando l’offerta per il terzo settore». Attualmente la struttura è utilizzata da squadre di basket, pallavolo, ginnastica e dalle scuole, che troveranno un ambiente completamente rinnovato al termine dei lavori.



Efficienza energetica e nuove tecnologie

Sul fronte tecnico, l’impianto subirà una vera rivoluzione “green” grazie al completamento dell’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto per massimizzare l’autonomia energetica, al rifacimento totale dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, all’illuminazione, con un nuovo impianto a norma con luci neutre specifiche per le competizioni sportive, alla superficie di gioco, rifatta utilizzando le più moderne tecnologie per garantire performance e sicurezza, all’estetica, con interventi di abbellimento esterno con nuove piantumazioni e sistemazione degli asfalti. Verranno rifatti anche il bagno disabili e il magazzino degli attrezzi, oltre a rendere più comodo e confortevole l’ingresso in campo di tutti gli atleti.

Cronoprogramma: un anno di lavori

I tempi sono dettati dai vincoli regionali: la gara d’appalto sarà affidata alla Provincia (CUC) e i lavori dovranno partire tassativamente entro settembre 2026. Il cantiere avrà una durata di circa 12 mesi, il che significa che per tutto il prossimo anno scolastico l’attività fisica degli studenti e delle associazioni dovrà essere riorganizzata.

L’obiettivo è restituire alla cittadinanza una palestra moderna e funzionale entro il settembre 2027.