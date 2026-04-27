Case popolari: da Regione oltre 6,4 milioni per Aler Varese-Como-Busto Arsizio

Regione Lombardia stanzia nuove risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Nell’ambito di un piano complessivo da oltre 56 milioni di euro, all’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio sono destinati 5,9 milioni di euro per il recupero degli alloggi sfitti e ulteriori 510mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento rientra in una strategia regionale più ampia, che punta a ristrutturare circa 1.700 abitazioni popolari e a migliorarne l’accessibilità, anche attraverso l’installazione o il rinnovo di ascensori. I lavori riguarderanno in particolare l’adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi interni, con un costo medio stimato di circa 30mila euro per alloggio.

Obiettivo dichiarato è ridurre il numero di case sfitte e rimetterle a disposizione nel più breve tempo possibile, per rispondere alla crescente domanda abitativa e sostenere le famiglie in difficoltà.