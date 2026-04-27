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Busto Arsizio/Altomilanese

Case popolari: da Regione oltre 6,4 milioni per Aler Varese-Como-Busto Arsizio

5,9 milioni di euro saranno utilizzati per il recupero degli alloggi sfitti e ulteriori 510mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche

case popolari

Regione Lombardia stanzia nuove risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Nell’ambito di un piano complessivo da oltre 56 milioni di euro, all’Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio sono destinati 5,9 milioni di euro per il recupero degli alloggi sfitti e ulteriori 510mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento rientra in una strategia regionale più ampia, che punta a ristrutturare circa 1.700 abitazioni popolari e a migliorarne l’accessibilità, anche attraverso l’installazione o il rinnovo di ascensori. I lavori riguarderanno in particolare l’adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi interni, con un costo medio stimato di circa 30mila euro per alloggio.

Obiettivo dichiarato è ridurre il numero di case sfitte e rimetterle a disposizione nel più breve tempo possibile, per rispondere alla crescente domanda abitativa e sostenere le famiglie in difficoltà.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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