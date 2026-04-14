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Casorate Sempione, torna il “Cinema del Venerdì” al centro ricreativo La Riviscera

Venerdì 17 aprile prende il via la rassegna cinematografica con una proiezione tra comicità e riflessione sociale. Ingresso gratuito per una serata aperta a tutti

Generico 13 Apr 2026

17 Aprile 2026

Riparte a Casorate Sempione la rassegna Cinema del Venerdì, ospitata dal centro ricreativo “La Riviscera”. Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 aprile alle 20:45, con una proiezione che tratta temi importanti, ma con leggerezza.

La pellicola scelta per l’inaugurazione è Grazie ragazzi, diretta da Riccardo Milani e interpretata da un cast che comprende Antonio Albanese, Sonia Bergamasco e Fabrizio Bentivoglio, racconta una storia in cui il valore delle seconde possibilità e la forza del teatro diventano strumenti di cambiamento.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per conoscere i dettagli completi e i prossimi appuntamenti della rassegna è possibile fare riferimento al Centro Ricreativo “La Riviscera”.

14 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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