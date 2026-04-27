Cassano Magnago dice addio all’ingegner Giovanni Gatti, imprenditore e tra i fondatori della pallamano cittadina

Cassano Magnago piange l’ingegner Giovanni Gatti, imprenditore e figura centrale per lo sviluppo economico e sportivo del territorio.

Fondatore della società Gatti Spa, Gatti aveva avviato la propria attività negli anni Sessanta nel settore delle fusioni in acciaio e nella fornitura di macchinari pesanti, costruendo nel tempo una realtà solida e riconosciuta anche a livello internazionale.

Accanto all’impegno imprenditoriale, lascia una profonda eredità umana e valoriale trasmessa a figli e nipoti, ai collaboratori e alla comunità locale. Una visione che ha saputo coniugare sviluppo industriale e attenzione al territorio, contribuendo alla crescita di Cassano Magnago ben oltre l’ambito economico.

Il suo nome è legato anche alla storia dello sport cittadino. Nel 1974, infatti, fu tra i fondatori dell’Handball Club Cassano Magnago, insieme a Mario Tacca, Angelo Luoni, Graziella Bacchetta, Francesco Bertolasi e Adriano Petazzi. Un progetto nato con il sostegno delle Acciaierie Tacca e cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale della pallamano.

«Ci ha lasciato l’ingegner Giovanni Gatti, tra i fondatori dell’Handball Club Cassano Magnago nel 1974. Una figura che ha contribuito in modo concreto alla nascita e alla crescita della nostra realtà, oggi punto di riferimento nel panorama nazionale», si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dalla società. «Tutta la società si stringe attorno alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio e gratitudine per quanto costruito insieme», si legge in una nota sottoscritta da tutto l’universo della pallamano cassanese, vale a dire Cassano Magnago HC PF Cassano Magnago Handball Cassano Magnago Polisportiva Cassano 2006.

La sua visione, l’impegno e la passione hanno rappresentato un tassello fondamentale nella costruzione di una realtà sportiva che oggi è considerata uno dei fiori all’occhiello della provincia, sia dal punto di vista dei risultati che dell’organizzazione.

I funerali di Giovanni Gatti a Cassano

Le esequie avranno luogo martedì 28 aprile alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di S. Giulio in Cassano Magnago, preceduti alle ore 14.15 dalla recita del rosario.