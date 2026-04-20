Cassano Magnago inaugura la stagione con la sagra del risotto e dei pizzoccheri

Dal 24 al 26 aprile prende ufficialmente il via la nuova stagione di eventi firmata Sagre Prelibate a Cassano Magnago.

All’interno del nuovo Maggiolone Social Park, nell’Area Feste di via Primo Maggio, arriva un weekend tutto dedicato a due grandi protagonisti della cucina lombarda: risotto e pizzoccheri. Un appuntamento che unisce tradizione, convivialità e intrattenimento, pensato per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e appassionati di buona cucina.

Una novità che sa di tradizione

La sagra del risotto e dei pizzoccheri rappresenta una novità, ma affonda le radici nei sapori più autentici del nord Italia.

Due piatti simbolo che, nelle miti serate primaverili, diventano il perfetto punto d’incontro tra gusto e convivialità. Tutte le proposte saranno realizzate dal chef Pippo, da anni volto e anima delle cucine delle sagre locali, con un’attenzione particolare alla qualità e al rispetto delle ricette tradizionali.

Un menù ricco e trasversale

Accanto ai pizzoccheri valtellinesi e alle diverse varianti di risotto – dallo zafferano al più creativo zola, pere e noci, fino al classico con salsiccia – il pubblico potrà trovare un’ampia scelta di piatti.

Tra le proposte: antipasti di salumi e formaggi, bresaola con sciatt, brasato con polenta, cotoletta alla milanese (anche in versione vegetariana), polenta in diverse varianti e contorni classici.

Non mancheranno i dolci, con panna cotta ai frutti di bosco e sbrisolona alla nutella. Tre giorni tra cucina e intrattenimento La sagra non sarà solo un’esperienza gastronomica, ma anche un momento di svago per tutte le età. Venerdì sera apertura alle 19.00 con karaoke live di Ariele.

Sabato spazio alla musica con dj set anni 90 e 2000.

Domenica doppio appuntamento, con apertura anche a pranzo e, la sera, musica dal vivo con Luciano e Paola per una serata all’insegna del liscio e della tradizione. Per tutto il weekend saranno presenti anche tiro a segno e uno scivolo gonfiabile gratuito per i più piccoli.

Informazioni utili

L’evento si svolgerà venerdì dalle 19.00 alle 23.00, mentre sabato e domenica sarà aperto sia a pranzo che a cena. Il servizio sarà esclusivamente al tavolo, con posti limitati, motivo per cui è fortemente consigliata la prenotazione.

LINK PRENOTAZIONI

Oppure chiama il numero: 3495382384

Sarà inoltre disponibile il servizio take away per chi desidera gustare i piatti anche a casa.