Cassano Magnago protagonista ad Alba: il consigliere Pisani alla terza edizione di “tabUi EVOLVE”

Anche Cassano Magnago è stata protagonista alla terza edizione di tabUi EVOLVE, l’importante forum nazionale dedicato al futuro del turismo e dell’innovazione territoriale svoltosi martedì 28 aprile presso il Teatro Sociale di Alba. Il consigliere comunale Andrea Pisani ha partecipato ai lavori della kermesse, focalizzata quest’anno sul tema “H.U.B. – Human Urban Balance”, che ha esplorato il delicato equilibrio tra sviluppo urbano, sostenibilità e presenza umana nei territori.

Il confronto tra esperti ad Alba

L’evento, nato per stimolare riflessioni sul turismo contemporaneo, ha visto la partecipazione di amministratori, operatori e stakeholder provenienti da tutta Italia. Il filo conduttore della serata ha evidenziato come il comparto turistico non possa più essere gestito come un settore isolato, ma debba integrarsi in un sistema complesso che fonde tecnologia, governance locale e identità culturale. La crescita della manifestazione è stata confermata dalla presenza dei vertici di Confindustria Piemonte, Confcommercio Cuneo e degli Enti turismo locali.

Un panel multidisciplinare per il futuro dei territori

La discussione ha beneficiato degli interventi di speaker autorevoli che hanno affrontato il tema del turismo da prospettive complementari. Dalla valorizzazione dei territori come leva culturale proposta da Emilio Casalini, alla gestione museale illustrata da Christian Greco, fino ai nuovi modelli tecnologici presentati da Giorgio Proglio, fondatore di tabUi. Il dibattito ha toccato anche i temi dell’architettura sostenibile, della mobilità urbana e del design come strumenti per trasformare le città in luoghi accoglienti sia per i residenti che per i visitatori.

La partecipazione di Cassano Magnago

La presenza del consigliere Andrea Pisani ha permesso di portare l’esperienza della provincia di Varese all’interno di un contesto di respiro nazionale. Pisani ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali nel processo di valorizzazione turistica. «Ringrazio sentitamente Giorgio Proglio, founder di tabUi – la dichiarazione di Andrea Pisani, consigliere comunale – per l’invito personale che mi ha permesso di incontrare amministratori pubblici, imprenditori ed esperti del settore turismo».

Tecnologia e orgoglio locale

Secondo il consigliere cassanese, la serata ha offerto spunti fondamentali sulla connessione tra cultura e partecipazione attiva dei cittadini. «I residenti possono trasmettere l’orgoglio delle proprie tradizioni – ha proseguito Pisani – che verranno successivamente mostrate dagli ospiti ad una platea immensa di potenziali visitatori attraverso foto e contenuti digitali». Un ruolo chiave in questo processo è giocato dall’app tabUi, definita come un servizio essenziale per la Pubblica Amministrazione. «È un servizio pensato per la PA – ha concluso il consigliere – che ha saputo coinvolgere le comunità locali portando un turismo di qualità guidato dai valori della centralità della persona».