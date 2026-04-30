Cassano Valcuvia ricorda Giuseppe Zamberletti: una serata tra memoria e Protezione Civile

A cinquant’anni dal tragico terremoto che colpì il Friuli, la comunità di Cassano Valcuvia si riunisce per rendere omaggio a Giuseppe Zamberletti, l’uomo che con lungimiranza e determinazione seppe gestire quell’emergenza, gettando le basi per la nascita della Protezione Civile italiana.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di via IV Novembre, 4.

Il programma della serata

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Cassano Valcuvia e la Provincia di Varese, si aprirà con l’introduzione di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Cassano Valcuvia, Claudio Bossi.

Il cuore dell’evento sarà la conversazione con Gianni Spartà, noto giornalista e autore della biografia “La luna sulle ali”. Attraverso il racconto di Spartà, verranno ripercorse le tappe salienti dell’opera di Zamberletti, evidenziando il legame indissolubile tra la sua terra d’origine e l’impegno profuso per il Paese.

Un percorso di commemorazione

Questa serata si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria istituzionale dedicato alla figura di Zamberletti. Tra le iniziative già avviate sul territorio si ricordano:

L’intitolazione della via di accesso al Polo della Sicurezza Provinciale .

L’inaugurazione dell’opera “Le Vele”, realizzata dal maestro Vittore Frattini e collocata all’ingresso di Villa Recalcati.

L’incontro di Cassano Valcuvia, promosso anche dalla Biblioteca Comunale, rappresenta un’ulteriore occasione per riflettere sull’eredità di un uomo che ha trasformato la gestione delle catastrofi in un sistema di eccellenza basato sulla solidarietà e l’organizzazione. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di approfondimento storico e civile.