Castano Primo si accende: tre giorni di rock, dance e fiumi di birra

Giovedì 30 aprile: Si parte con il piede giusto grazie a “Lost in Music” . Una serata dedicata alla Dance degli anni ’70 e ’80, senza dimenticare i grandi successi Pop e Rock che hanno segnato un’epoca.

Venerdì 1 maggio: È la serata clou della manifestazione. Si inizia con l’energia pura del Tributo ai Rolling Stones per poi tuffarsi nella nostalgia e nel ritmo di “Remember Nautilus”. In console ci sarà Dj Morris Sugar, pronto a far rivivere l’atmosfera dell’iconico locale che ha fatto la storia della musica nel territorio.