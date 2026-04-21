Castano Primo
Castano Primo si accende: tre giorni di rock, dance e fiumi di birra
Dal 30 aprile al 2 maggio, la tensostruttura di via Magenta ospita una grande festa dedicata alla musica live e alla convivialità. Serata speciale l’1 maggio con il tributo ai Rolling Stones e il “Remember Nautilus”
Castano Primo si prepara a diventare il cuore pulsante del divertimento. Per tre serate consecutive, la tensostruttura comunale di via Magenta aprirà le sue porte per una Festa della Birra che promette di unire il gusto delle migliori bionde a una colonna sonora di altissimo livello.
Dalla disco anni ’70 al rock psichedelico dei Doors, il programma è pensato per far ballare e cantare un pubblico di tutte le età.
Il Programma delle serate
L’evento decollerà giovedì sera e ci accompagnerà per tutto il weekend del Primo Maggio:
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Giovedì 30 aprile: Si parte con il piede giusto grazie a “Lost in Music”. Una serata dedicata alla Dance degli anni ’70 e ’80, senza dimenticare i grandi successi Pop e Rock che hanno segnato un’epoca.
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Venerdì 1 maggio: È la serata clou della manifestazione. Si inizia con l’energia pura del Tributo ai Rolling Stones per poi tuffarsi nella nostalgia e nel ritmo di “Remember Nautilus”. In console ci sarà Dj Morris Sugar, pronto a far rivivere l’atmosfera dell’iconico locale che ha fatto la storia della musica nel territorio.
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Sabato 2 maggio: Una chiusura in grande stile dedicata al rock leggendario. Sul palco si alterneranno i tributi a due band monumentali: i Doors e i The Cult.
Birra, cucina e convivialità
Oltre alla musica, la vera protagonista sarà la birra, servita fresca per accompagnare i momenti di festa. La struttura coperta di via Magenta garantirà lo svolgimento dell’evento con ogni condizione climatica, offrendo un ambiente accogliente per gruppi di amici e famiglie.
Come partecipare
Per assicurarsi un posto in prima fila e godersi la serata in tutta comodità, è possibile prenotare un tavolo. Come indicato nella locandina dell’evento, il numero di riferimento per le prenotazioni è: 342.6245627
L’appuntamento è quindi alla tensostruttura di via Magenta: preparatevi a tre giorni di musica, ottima birra e tanto divertimento!